HSV fast am Ziel der Träume: "Werden alles geben, um den Schritt zu gehen"

Hamburg - Der Traum ist zum Greifen nah! Der HSV steht nach dem 4:0-Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 unmittelbar vor der langersehnten Rückkehr in die Bundesliga .

Ekstase pur bei den HSV-Spielern: Die langersehnte Bundesliga-Rückkehr ist nach dem Sieg in Darmstadt für die Hanseaten zum Greifen nah. © Uwe Anspach/dpa

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen standen die Rothosen am Böllenfalltor mächtig unter Zugzwang. Doch anders als in den Vorjahren brachen sie unter der Last der hohen Erwartungen nicht ein.

"Es ist überragend, dieses Spiel unter diesem Druck, der natürlich ein bisschen auf unserer Situation lastete, mit 4:0 und so eindrucksvoll zu gewinnen", fasste Kapitän Sebastian Schonlau (30) nach Abpfiff treffend zusammen.

Auffallend war, dass nicht ein einzelner Profi am Samstagnachmittag den Unterschied ausmachte, sondern die Mannschaft sich den Dreier als Kollektiv erarbeitete. "Wir haben eindrucksvoll gezeigt, dass wir eine Einheit und total gefestigt sind", kommentierte Davie Selke (30), der sein 21. Saisontor erzielte.

Coach Merlin Polzin (34) erklärte: "Für uns ging es nicht darum, den perfekten Fußball zu spielen, sondern uns den Widerständen zu stellen, möglichst viele Zweikämpfe zu gewinnen und uns so die nötige Sicherheit für unseren Fußball zu holen."