HSV fiebert Dortmund entgegen, doch das Spiel rückt in den Hintergrund

Hamburg - Ein Spiel, bei dem es um mehr als nur Fußball geht: Das Duell zwischen dem HSV und Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen den Krebs.

HSV-Coach Merlin Polzin (34) weiß, dass es am Samstag nicht nur um Fußball geht. © Harry Langer/dpa

Wie unter der Woche bereits vermeldet, macht HSV-Hauptsponsor HanseMerkur auf der Brust der Hanseaten Platz für die Krebs-Selbsthilfeorganisation yeswecan!cer, anschließend werden die getragenen Sondertrikots für den guten Zweck versteigert.

Ex-Rothosen-Profi Dennis Diekmeier (36), dessen Tochter Delani (14) aktuell um ihr Leben kämpft, wird am Samstag ebenfalls im ausverkauften Volksparkstadion sein - das bestätigte Pressesprecher Philipp Langer auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Coach Merlin Polzin (34) betonte, dass es für seine Mannschaft ein "besonderer Moment" sei, mit den Sondertrikots aufzulaufen und auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Er hoffe, dass sich viele Menschen tiefer mit dieser Thematik beschäftigen werden.