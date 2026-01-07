Fix: HSV leiht Wunschstürmer bis Saisonende aus
Hamburg - Was sich bereits angebahnt hatte, ist nun offiziell: Der HSV leiht Wunschstürmer Damion Downs (21) bis zum Saisonende vom FC Southampton aus.
Der Angreifer absolvierte am Dienstag erfolgreich den obligatorischen Medizincheck und unterschrieb anschließend seinen Vertrag im Volkspark. Dem Vernehmen nach sollen sich die Rothosen eine Kaufoption in Höhe von rund zehn Millionen Euro gesichert haben.
"In den vergangenen Tagen haben wir uns sehr intensiv um Damion bemüht und sind froh, dass wir ihn vom HSV und unserem Weg überzeugen konnten. Claus und sein Team haben hier ganze Arbeit geleistet. Die Verpflichtung unterstreicht, dass wir unsere Stärken als Standort entsprechend transportieren können", erklärte Vorstand Eric Huwer (42).
Downs selbst sagte zu seinem Wechsel in den Volkspark: "Ich freue mich extrem, beim HSV sein zu dürfen und auf die gemeinsame Reise mit dem Club. Ich hatte gute Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen ich ein gutes Gefühl für die Aufgabe entwickelt habe. Nun kann ich es kaum erwarten, meine Stärken auf dem Platz einzubringen und in der Bundesliga wieder auf dem höchsten Niveau in Deutschland zu spielen."
Künftig wird der 21-Jährige mit der Rückennummer 19 auflaufen.
Damion Downs will seine Karriere beim HSV wieder in Schwung bringen
Downs war erst im Sommer für acht Millionen Euro vom 1. FC Köln, dem er mit zehn Treffern und fünf Vorlagen zum Aufstieg verholfen hatte, nach Southampton gewechselt. Dort gelang ihm in der ersten Saisonhälfte jedoch kein einziger Treffer.
Beim HSV will der 21-Jährige seine Karriere nun wieder in Schwung bringen, um im Sommer mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft bei der (in Teilen) Heim-WM teilnehmen zu dürfen.
Neben den Hanseaten sollen noch mehrere andere Bundesligisten an Downs interessiert gewesen sein, darunter offenbar auch Werder Bremen. Der Offensivakteur entschied sich jedoch für Hamburg.
Titelfoto: WITTERS