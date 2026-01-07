Fix: HSV leiht Wunschstürmer bis Saisonende aus

Hamburg - Was sich bereits angebahnt hatte, ist nun offiziell: Der HSV leiht Wunschstürmer Damion Downs (21) bis zum Saisonende vom FC Southampton aus.

Damion Downs (21) soll den HSV zum Klassenerhalt schießen. Der Angreifer kommt auf Leihbasis vom FC Southampton. (Archivfoto) © WITTERS

Der Angreifer absolvierte am Dienstag erfolgreich den obligatorischen Medizincheck und unterschrieb anschließend seinen Vertrag im Volkspark. Dem Vernehmen nach sollen sich die Rothosen eine Kaufoption in Höhe von rund zehn Millionen Euro gesichert haben.

"In den vergangenen Tagen haben wir uns sehr intensiv um Damion bemüht und sind froh, dass wir ihn vom HSV und unserem Weg überzeugen konnten. Claus und sein Team haben hier ganze Arbeit geleistet. Die Verpflichtung unterstreicht, dass wir unsere Stärken als Standort entsprechend transportieren können", erklärte Vorstand Eric Huwer (42).

Downs selbst sagte zu seinem Wechsel in den Volkspark: "Ich freue mich extrem, beim HSV sein zu dürfen und auf die gemeinsame Reise mit dem Club. Ich hatte gute Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen ich ein gutes Gefühl für die Aufgabe entwickelt habe. Nun kann ich es kaum erwarten, meine Stärken auf dem Platz einzubringen und in der Bundesliga wieder auf dem höchsten Niveau in Deutschland zu spielen."

Künftig wird der 21-Jährige mit der Rückennummer 19 auflaufen.