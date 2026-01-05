Bundesliga-Profi streikt und will Wechsel erzwingen

Hamburg - Das riecht nach Ärger! Daniel Peretz (25), Leihgabe des FC Bayern München , ist mit seiner Situation beim Hamburger SV sichtlich unzufrieden. Nun will er den Aufsteiger frühzeitig verlassen und greift dafür zu einer drastischen Maßnahme.

Torwart Daniel Peretz (25) will seinen vorzeitigen Abschied vom HSV erzwingen. © WITTERS

Während seine Teamkollegen seit Freitag wieder auf dem Platz stehen, fehlte von Peretz bislang jede Spur. Zunächst erklärte der Verein noch, dass es witterungsbedingte Probleme bei der Rückreise des Keepers gab. An den Folgetagen hieß es dann, er trainiere im Kraftraum.

Dahinter steckt allerdings viel mehr. Bei seiner Rückkehr machte Peretz, in Begleitung seines Beraters, den HSV-Bossen deutlich, dass er den Verein sofort verlassen will und sich auch nicht in der Lage fühlt, mit der Mannschaft zu trainieren. Der 25-Jährige, der bislang als Musterprofi galt, will mit allen Mitteln seinen vorzeitigen Abschied aus dem Volkspark erzwingen.

Ein neuer Verein soll sogar schon gefunden sein. Peretz will sich dem englischen Zweitligisten FC Southampton anschließen.

Auch wenn der Israeli das Teamtraining mied, so soll er immerhin am gemeinsamen Frühstück sowie einer anschließenden Videositzung teilgenommen haben.