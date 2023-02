HSV-Flitzer Dompé enttäuscht nach Unfall-Trubel: "Er hat sich selbst bestraft"

HSV-Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (27, l.) hat eine für ihn persönlich desolate Woche mit einem ganz schwachen Spiel gegen Heidenheim beendet. © Stefan Puchner/dpa

Bereits vor dem Spiel hatte die Startelf-Nominierung des Franzosen für Diskussionen gesorgt. Vereinslegende Horst Blankenburg (75) sagte vor dem Spiel bei "Sky": "Es ist unerklärlich, wie man so einen Mann spielen lassen kann. Ein Unding!"

Vorstand Jonas Boldt (41) hielt dagegen: "Wir haben darüber mit dem Team gesprochen und vielleicht ist der grüne Rasen dann auch genau der Platz, wo man sich darauf konzentrieren kann, weshalb man beim HSV ist."

Als die Partie schließlich lief, konnte der sonst so starke Dribbelkönig jedoch nicht annähernd an seine Leistungen aus den vergangenen Spielen anknüpfen - der Trubel der zurückliegenden Tage schien alles andere als spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein.

Die Quittung dafür folgte in der Halbzeit: Chefcoach Tim Walter (47) wechselte den 27-Jährigen aus. "Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, und heute hat er sich selbst bestraft, in dem er schlecht gespielt hat", urteilte der Übungsleiter nach Schlusspfiff.

Die Mannschaft sei trotzdem für den Linksaußen da, verdeutlichte der Fußballlehrer - das bekräftigte auch Kapitän Sebastian Schonlau (28), der sagte: "Wir haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass 'Dompi" spielt. Dass er dann mal nicht so performt, kommt vor."