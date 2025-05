HSV gegen Ulm im Liveticker: Rothosen zur Pause auf Aufstiegskurs

Was wäre das für eine Geschichte! HSV-Trainer Merlin Polzin (34) stand früher selbst auf der Nordtribüne, jetzt könnte der gebürtige Hamburger seinen Herzensverein endlich zurück in die Bundesliga führen.

Der langjährige Co-Trainer hatte die Verantwortung Ende November zunächst interimsweise nach dem Rausschmiss von Steffen Baumgart (53) übernommen, die Bosse jedoch schnell von sich überzeugt.

Nach der schlechtesten Zweitliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte führte Polzin die Hanseaten in der Rückrunde an die Tabellenspitze - und ganz nah an den Aufstieg.