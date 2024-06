HSV gehen Millionen durch die Lappen: Schachtar Donezk sagt ab

Hamburg - Finanzieller Rückschlag für den HSV : In der kommenden Saison wird Ukraine-Klub Schachtar Donezk seine Europapokalspiele offenbar nicht im Volksparkstadion austragen.

Das Volksparkstadion wird in der kommenden Saison kein Schauplatz für Europapokalspiele sein. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Zur Erinnerung: Wegen des russischen Angriffskrieges konnte der Champions-League-Teilnehmer seine internationalen Heimspiele in der abgelaufenen Saison nicht im heimischen Donezk austragen.

Stattdessen entschied sich der zehnfache ukrainische Meister dafür, seine Spiele im Volkspark auszutragen. So waren im Rahmen der Champions League der FC Barcelona, der FC Porto und Royal Antwerpen, in der Europa League Olympique Marseille zu Gast.

In der kommenden Spielzeit wird Donezk erneut in der Königsklasse dabei sein, seine Heimspiele aber offenbar nicht mehr in Hamburg austragen. Wie "BILD" berichtet, hat Schachtar den Hanseaten diesbezüglich abgesagt.

Dem Rautenklub gehen in diesem Zuge zwischen drei und vier Millionen Euro durch die Lappen, die in der vergangenen Saison durch die Bereitstellung des Stadions noch verdient wurden.