HSV gibt nach Führung Topspiel-Sieg beim SV Darmstadt 98 aus der Hand

Darmstadt - Was für eine Story! Ransford-Yeboah Königsdörffer, der nur aufgrund einer Unpünktlichkeit von Teamkollege Bakery Jatta in die HSV -Startelf gerutscht war, bescherte den Hanseaten beim 1:1 im Zweitliga-Topspiel beim SV Darmstadt 98 einen Punkt.

Er hätte eigentlich gar nicht gespielt: Ransford-Yeboah Königsdörffer profitierte vom Fauxpas eines Mitspielers und rutschte in die HSV-Startelf. Er bedankte sich mit einem Treffer. © Thomas Frey/dpa

Bereits in der fünften Minute zeigte sich der Flügelflitzer vor dem Tor eiskalt: Nach einer Ablage von Robert Glatzel und einem Traumpass von Moritz Heyer fackelte der Ex-Dynamo nicht lang und legte die Kugel mit dem ersten Kontakt an SVD-Keeper Marcel Schuhen vorbei ins Netz.

Eine kalte Dusche für die Lilien und ein ordentlicher Stimmungskiller am ausverkauften Böllenfalltor - wobei die 16.800 Zuschauer anschließend eine Partie sahen, in der die Hausherren sich nicht wirklich vom frühen Rückstand verunsichern ließen.

Im Gegenteil: Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht hatte in der Folge sogar mehr vom Spiel, agierte druckvoll in der Offensive und ließ defensiv wenig bis gar nichts anbrennen.

Ganz anders die Rothosen, die den Hessen immer wieder zu viel Platz ließen und daher ein ums andere Mal vor dem eigenen Tor Probleme bekamen. Frank Ronstadt (22. Minute), Phillip Tietz (26.) und Christoph Zimmermann (30.) konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen.

Richtig brenzlig wurde es in der 41. Minute: Nach einem Querpass von Tietz prallte der Abschluss von Mathias Honsak gegen den Pfosten, um dann von HSV-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes in letzter Sekunde von der Linie gekratzt zu werden - eine Millimeter-Entscheidung!