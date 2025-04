HSV gibt nach historischem Platzverweis auf Schalke den Sieg aus der Hand

Referee Harm Osmers (r.) zeigt S04-Kapitän Kenan Karaman nach Ansicht der TV-Bilder die früheste Rote Karte in der Geschichte des deutschen Profifußballs. © Bernd Thissen/dpa

Karaman rauschte im Mittelfeld nach ziemlich genau 70 Sekunden völlig überzogen mit gestrecktem Bein in Jonas Meffert und traf den Hamburger Sechser oberhalb des Knöchels.

Referee Harm Osmers zückte zunächst nicht einmal Gelb, doch bekam dann einen Hinweis vom VAR. Nach Ansicht der TV-Bilder blieb dem Unparteiischen nichts anderes übrig, als Karaman die Rote Karte zu zeigen - es war der früheste Platzverweis in der Geschichte des deutschen Profifußballs!

Königsblau ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen - im Gegenteil: In der 15. Minute brachte Ron Schallenberg die Hausherren per Kopf in Führung.

Anschließend vergaben die Schalker noch eine weitere Kopfballchance, doch danach drehten die Rothosen auf! Durch einen Doppelschlag von Emir Sahiti (41./45.) drehten sie die Partie kurz vor dem Seitenwechsel.