HSV gibt Nachwuchsstürmer Beleme Profivertrag: "Davon habe ich schon als kleiner Junge geträumt"

Daouda Beleme (22) erhielt jetzt vom HSV seinen ersten Profivertrag. © IMAGO / Michael Schwarz

Dies teilte der HSV jetzt mit.

"Wir freuen uns darüber, dass wir Daouda weiter an uns binden, denn die vergangene Spielzeit hat gezeigt, welch großes Potenzial er besitzt", sagt Direktor Profifußball Claus Costa (39) über die Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen.

In der eben abgelaufenen Regionalliga-Saison avancierte er laut Verein mit 17 Treffern an den ersten 25 Spieltagen - anschließend habe ihn für einige Wochen eine Knieverletzung gestoppt - zum Top-Torjäger der U21 der Rothosen.

Belemes Vertrag binde ihn bis 2025 an den HSV. Angedacht sei zeitgleich ein Leihgeschäft. "Um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen, ist es wichtig, dass Daouda viel Spielzeit bekommt", erklärte Costa, "aus diesem Grund streben wir für die kommende Saison gemeinsam eine Leihe an."