HSV zerlegt Eintracht Braunschweig und wahrt Mini-Hoffnung

Braunschweig - Bringt dieser Sieg Fortuna Düsseldorf noch einmal ins Schwitzen? Der HSV hat Eintracht Braunschweig am Samstagnachmittag keine Chance gelassen und auswärts mit 4:0 (2:0) triumphiert.

Freude auf der linken, Frust auf der rechten Seite: Robert Glatzel (4.v.l.) sorgte für die 2:0-Pausenführung des HSV in Braunschweig. © Swen Pförtner/dpa

Die Rothosen legten direkt richtig gut los: Nachdem Ransford-Yeboah Königsdörffer nach 37 Sekunden (!) noch die frühe Führung verpasst hatte, schlug Robert Glatzel in der 10. Minute zu. Nach starker Vorarbeit von Immanuel Pherai und Lukasz Poreba schob er eiskalt unten links ein.

Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem auch der BTSV das Heil in der Offensive suchte. In der 22. Minute vergab Rayan Philippe die große Möglichkeit auf den Ausgleich - und das sollte sich rächen!

Denn nur wenige Momente später schlugen die Gäste erneut eiskalt zu: Nach Flanke von Königsdörffer war erneut Glatzel zur Stelle und drückte die Kugel mit der Brust über die Linie.

Der zweite Gegentreffer zeigte Wirkung bei den Braunschweigern, die in der Folge nicht mehr so aktiv waren. Die Hamburger wiederum hatten anschließend alles im Griff und noch im ersten Abschnitte weitere Chancen, die allerdings ungenutzt blieben.