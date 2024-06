HSV gibt offenbar Angebot für türkischen Angreifer ab - und beißt auf Granit

Hamburg - Zweitliga-Torschützenkönig Robert Glatzel (30) bleibt dem HSV zwar erhalten, Optimierungsbedarf haben die Hanseaten im Sturmzentrum aber dennoch: Backup Andras Nemeth (22) erzielte in der vergangenen Saison kein einziges (!) Pflichtspieltor.

Erencan Yardimci (22) soll das Interesse des HSV geweckt haben. Der biss mit seinem ersten Angebot aber offenbar auf Granit. © imago/ANP

Bereits vor einigen Wochen hatte es Gerüchte zu einem möglichen Interesse der Rothosen an dem türkischen Nachwuchsangreifer Erencan Yardimci (22) gegeben.

Der U21-Nationalspieler (elf Einsätze/fünf Tore) war in der vergangenen Saison von seinem Stammverein Eyüpspor an den Erstligisten Pendikspor ausgeliehen. In 28 Spielen gelangen ihm sechs Treffer und zwei Vorlagen. Dennoch stieg Pendikspor ab.

Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, soll der HSV um Sportvorstand und Ex-Türkei-Nationaltrainer Stefan Kuntz (61) nun ein Angebot in Höhe von zwei Millionen Euro plus Boni für Yardimci abgegeben haben.

Erfolg hätten Kuntz und Co. damit aber nicht gehabt: Das Angebot soll von dem türkischen Klub abgelehnt worden sein. Ein endgültiges Wort sei damit aber trotzdem noch nicht gesprochen worden.