HSV holt für die neue Saison Mittelstürmer von RB Leipzig!

Nachwuchsstürmer Ohene Köhl (19, r.) wechselt zur neuen Saison von RB Leipzig zum HSV. © picture point/Sven Sonntag

Auf seinem Instagram-Profil posierte der 19-Jährige am Mittwochabend bereits mit dem Trikot seines neuen Arbeitgebers, schrieb dazu: "God has a plan for me" (auf Deutsch: "Gott hat einen Plan für mich").

In 20 Pflichtspielen für die U19 der Sachsen kommt der Mittelstürmer in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf zehn Torbeteiligungen (sieben Treffer/drei Assists).

Auch bei den Profis kam der Deutsch-Ghanaer bereits zum Einsatz, erzielte im Winter im Testspiel gegen Radomiak Radom sogar einen Treffer. Auch im Trainingslager in Abu-Dhabi war Köhl mit von der Partie.



In Hamburg ist der Youngster dem Vernehmen nach zunächst für die U21 eingeplant, perspektivisch soll er aber auch bei den Profis mitmischen dürfen.