HSV holt international erfahrenes Offensivtalent von Union Berlin

Der Deutsch-Nigerianer spielt seit 2021 für die Eisernen. Zu Beginn dieser Saison kam er für die U17 zum Einsatz, bei der er in 15 Spielen neun Scorerpunkte (sechs Tore/drei Vorlagen) sammelte.

Ojos gute Leistungen führten dazu, dass er in der zweiten Saisonhälfte für die U19 auflief. Dort traf er in bisher 17 Partien einmal.

Auch auf internationaler Bühne konnte der 17-Jährige bereits Erfahrungen sammeln: In der Youth League, dem Pendant der Champions League im Nachwuchsfußball, absolvierte er vier Spiele für Union.

In Gruppe C bekamen es die Berliner mit den Jugendteams von Real Madrid, Sporting Braga und der SSC Neapel zu tun. Als Tabellenletzter schieden sie in der Vorrunde aus.