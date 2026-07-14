HSV holt Martin Adeline: Das erhoffen sich die Rothosen von dem jungen Franzosen

Hamburg - Das Personalkarussell beim HSV läuft langsam so richtig an: Am Montag verkündeten die Rothosen die Verpflichtung von Martin Adeline (22). In den jungen Franzosen stecken die Hanseaten große Hoffnungen.

HSV-Neuzugang Martin Adeline (22) kommt mit dem Versprechen von 21 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison in den Volkspark. © WITTERS

Der kreative Offensivakteur wechselt mit dem Versprechen von 21 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes AC in den Volkspark. Er unterschrieb bis 2030 und kostet dem Vernehmen nach vier Millionen Euro Ablöse plus Boni.

"Nach der intensiven Analyse der vergangenen Saison war klar, dass wir unseren Kader gezielt und mit zusätzlichen Profilen weiterentwickeln wollen. Martin bringt genau die Qualitäten mit, die unser Spiel bereichern und uns neue Optionen und damit Flexibilität eröffnen", betonte Sportvorständin Kathleen Krüger (41).

Die neue starke Frau beim HSV hob insbesondere Adelines Persönlichkeit und dessen Mentalität hervor: "Martin ist ein selbstloser Teamplayer, der auf dem Platz sehr stark für das Kollektiv arbeitet. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren gemeinsamen Weg entschieden hat", unterstrich die 41-Jährige.

Der Neuzugang werde "hervorragend" ins Mannschaftsgefüge passen, war sich auch Sportdirektor Claus Costa (42) sicher. "Bemerkenswert war zudem, mit welcher Klarheit sich Martin bereits nach den ersten Gesprächen zum HSV bekannt hat, was ein wichtiger Faktor in diesem Transferprozess war", verdeutlichte der Ex-Profi.