HSV-Kapitän Meffert nach Kiel-Debakel ratlos: "Kann es mir nicht erklären"

HSV-Kapitän Jonas Meffert (29, r.) bemängelte das schlechte Spiel seiner Mannschaft in Kiel. © Axel Heimken/dpa

Zu schlecht hatten der 29-Jährige und die Mannschaft in den 90 Minuten zuvor agiert und viel zu leichtfertig in der Schlussphase zumindest einen Punkt wieder hergegeben. "Wir haben über die gesamten 90 Minuten kein gutes Spiel gemacht", gab Meffert zu und schloss sich mit ein. "Niemand von uns."

Nach einem 0:2-Rückstand hätte es dennoch fast zu einem Zähler gereicht. Doch nach dem Doppelpack von Robert Glatzel (29) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich rannte der HSV blind weiter an. "Danach haben wir es nicht schlau gespielt", bemängelte der Kapitän. "Da muss man erfahrener agieren und an einem solchen Tag, an dem nicht viel klappt, das 2:2 mit nach Hause nehmen."

Weil sich seine Mitspieler auf der rechten Seite aber einen unnötigen Ballverlust erlaubten und Meffert auf links nicht mehr hinterherkam, erzielte der Ex-HSVer Finn Porath (26) kurz vor dem Ende das vorentscheidende 2:3. "Wir hatten bei den letzten beiden Toren wieder zu viel Unordnung auf dem Platz", befand der 29-Jährige.

Genau dieses Chaos ist beim HSV in den vergangenen Auswärtsspielen immer wieder zu sehen. Nicht nur in Kiel, sondern auch schon in den Partien zuvor waren eklatante Fehler an der Tagesordnung.