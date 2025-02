HSV-Kapitän Schonlau zurück in der Startelf: Aber bleibt er da auch?

Hamburg - "Endlich", dürfte sich Sebastian Schonlau (30) vor dem Auswärtsspiel des HSV bei Preußen Münster am vergangenen Freitag gedacht haben. Endlich durfte der Kapitän und eigentliche Abwehrchef der Rothosen mal wieder von Beginn an ran.

Da sich Elfadli gegen die Niedersachsen aber seine fünfte Gelbe Karte abholte und damit für Münster gesperrt war, schlug die große Stunde von Schonlau. Erstmals in diesem Jahr durfte er seine Mannschaft wieder als Kapitän aufs Feld führen.

Das Duo Dennis Hadzikadunic (26) und Daniel Elfadli (27) machte es in den ersten drei Partien seit dem Jahreswechsel so gut, dass Chefcoach Merlin Polzin (34) keinen Grund sah, das Abwehrzentrum umzubauen.

Nachdem ihn eine waschechte Grippe in der Winter-Vorbereitung längere Zeit außer Gefecht gesetzt hatte, verlor der 30-Jährige zu Beginn der Rückrunde seinen Stammplatz in der Innenverteidigung.

Daniel Elfadli (27) drängt nach seiner abgesessenen Gelbsperre wieder in die Startelf. Wer muss dafür auf der Bank Platz nehmen? © Marcus Brandt/dpa

Der ehemalige Paderborner zeigte eine solide Leistung, brachte 92 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler und gewann 62,5 Prozent seiner Zweikämpfe. Doch reicht das, um in der Startelf zu bleiben?

Elfadli wird am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg wieder zur Verfügung stehen - und der 27-Jährige dürfte angesichts seiner Leistungen in dieser Saison direkt wieder in die Startelf rücken.

Muss Schonlau dann wieder auf die Bank? Oder ist womöglich Hadzikadunic der Leidtragende? Und was ist eigentlich mit Jonas Meffert (30)? Muss der Routinier weichen, damit Elfadli auf die Sechs rücken kann? Polzin wird eine schwere Entscheidung treffen müssen.