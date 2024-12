HSV lässt wieder Punkte bei Aufsteiger liegen! Rothosen nur Remis in Ulm

Das war gar nichts: Der HSV zeigte in der ersten Halbzeit gegen den SSV Ulm eine ganz schwache Leistung und ging mit einem hochverdienten Rückstand in die Pause. © Harry Langer/dpa

Von Anfang an waren die Spatzen besser drin in der Partie. Die Hanseaten wiederum fanden auf die aggressive und laufintensive Vorstellung der Hausherren keine Antwort, wirkten über weite Strecken blutleer und inspirationslos.

In den ersten 45 Minuten hatten die Hamburger nicht einen einzigen (!) Schuss auf das Tor der Ulmer - zum allerersten Mal in der Zweitliga-Geschichte des Klubs. Die Gastgeber kamen hingegen gleich mehrfach in gefährliche Abschlusspositionen.

Folgerichtig fiel in der 34. Minute auch der Führungstreffer für den SSV: Aaron Keller zog vom linken Flügel ins Zentrum und jagte die Kugel sehenswert zur verdienten Führung in die lange Ecke. Gegenwehr gab es dabei von den HSV-Spielern nicht wirklich.

Auch nach dem Tor kam von den Rothosen weiter nichts. Ob sich das im zweiten Abschnitt ändern sollte?