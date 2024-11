HSV nach Braunschweig-Pleite ratlos: "Stellen uns immer wieder selbst ein Bein"

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (30, l.) sah beim 0:1 von Rayan Philippe (24, r.) ganz schön alt aus. © Swen Pförtner/dpa

Eigentlich konnte Trainer Steffen Baumgart (52) froh sein. Mit Kapitän Sebastian Schonlau (30) und Jonas Meffert (28) waren zwei wichtige Säulen seines Teams wieder zurück und sollten für mehr Stabilität sorgen. Doch das Duo tat genau das Gegenteil, leistete sich zahlreiche haarsträubende Fehler, die auch zu Gegentoren führten.

So vor allem beim 0:1 nach 35 Minuten. Meffert verlor den Ball leichtfertig im Zentrum gegen Levente Szabó (25), der Rayan Philippe (24) in Szene setzte. "Fehler wie von Meffo gehören im Fußball dazu, aber es wäre schön, danach das Eins-gegen-eins zu gewinnen", analysierte Baumgart die Situation vor dem ersten Gegentreffer.

Zu dem Zweikampf war es allerdings erst gar nicht gekommen, weil Philippe wieder einmal schonungslos aufzeigte, dass Abwehrchef die Grundschnelligkeit fehlt. Zudem schenkte Schonlau die Szene bereits ab, als er sich dann endlich irgendwann mal gedreht hatte, noch bevor der Franzose den Treffer erzielt hatte.

"Wir müssen ein Bewusstsein reinbekommen, was in solchen Szenen wichtig ist. Individuelle Fehler kosten uns im Moment zu viel", ärgerte sich Baumgart. Gerade diese treten aktuell in einer Häufigkeit auf, mit der man am Ende nicht aufsteigen kann und wird.