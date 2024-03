HSV patzt gegen Schlusslicht Osnabrück, Fans sorgen erneut für Aufregung

Im ausverkauften Volkspark duellierten sich am Sonntag der HSV und der Tabellenletzte VfL Osnabrück. © Christian Charisius/dpa

In der 73. Minute enthüllten sie ein Banner mit den Buchstaben "ACAB", die für die Polizistenbeleidigung "All cops are bastards" stehen. Ein Plakat mit den Worten "Niemals Freund, niemals Helfer" war zudem die ganze Zeit zu sehen. Bereits beim vergangenen Heimspiel hatten sie damit für Aufruhr gesorgt.

Fußball gespielt wurde allerdings auch - und die Gäste erwischten den besseren Start: Nach einem Freistoß aus halblinker Position stand Lukas Kunze am zweiten Pfosten komplett blank und jagte die Kugel per Direktabnahme unter die Latte - 0:1 (6.).

Die Hanseaten mussten sich nach diesem frühen Schock erst einmal schütteln. Der Elf von Steffen Baumgart fiel offensiv gegen kompakt verteidigende Osnabrücker zunächst wenig bis gar nichts ein.

Bis auf einen geblockten Schuss von Bakery Jatta (17.) und einen Kopfball von Sebastian Schonlau (34.) wurden die Hausherren so gut wie nie gefährlich - trotzdem kamen sie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich.

Nach einem Foul vom Ex-Hamburger Maxwell Gyamfi an Immanuel Pherai entschied Referee Richard Hempel, der nicht immer den abgeklärtesten Eindruck machte, auf Elfmeter. Robert Glatzel trat an und verwandelte sicher zum 1:1 (45.+1).