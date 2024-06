HSV präsentiert Zahlen: Fans rennen dem Klub weiter die Bude ein

Die Unterstützung der HSV-Fans für die Mannschaft ist auch für die kommende Saison ungebrochen. © Christian Charisius/dpa

Am letzten Spieltag feierten die Rothosen beim 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg den zwölften Heimsieg der Saison - das war ihnen im Unterhaus noch nie zuvor gelungen.

Darüber hinaus sorgten die 57.000 Zuschauer im erneut ausverkauften Volksparkstadion für ein weiteres Novum: 55.906 Besucher hatten sich im Durchschnitt die Heimspiele der Hanseaten in der Saison angeschaut, ein neuer Spitzenwert in der Historie des Traditionsklubs.

Und trotz der erneut verpassten Rückkehr in die Bundesliga ist die Unterstützung der Fans für die Mannschaft weiter ungebrochen. Das belegen Zahlen, die der Verein am gestrigen Montag veröffentlichte.

So wurden im Rahmen des Vorverkaufs, der zu Beginn der vergangenen Woche gestartet war, bereits 85 Prozent aller Dauerkarten für die neue Saison umgewandelt. Mehr als 18.000 der 21.500 Besitzer wollen also auch in der kommenden Spielzeit regelmäßig dabei sein.

Zu Beginn des Vorverkaufs hatte der HSV mitgeteilt, dass nur 300 Dauerkarten-Inhaber in der vergangenen Saison nicht die Mindestanzahl von zwölf Heimspielen besucht hatten und deshalb ihre Karte abgeben mussten.