HSV schlägt Nürnberg zum Saisonabschluss - und widmet Sieg Mario Vuskovic

Hamburg - Ein Erfolgserlebnis zum Saisonabschluss: Der HSV hat sich mit einem hochverdienten 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg in die Sommerpause verabschiedet.

Nach seinem Treffer zum 1:0 jubelte HSV-Stürmer Robert Glatzel (M.) mit dem Trikot von Teamkollege Mario Vuskovic. © IMAGO/Lobeca

Bei regnerischem Wetter im Volkspark stand das Spiel ganz im Zeichen von Mario Vuskovic, der wegen angeblichen Dopings weiter um seine Karriere fürchten muss. Unter anderem machten sich die Hausherren in speziellen T-Shirts mit der Aufschrift "Team Mario" warm.

Zudem lief Robert Glatzel in der 6. Minute geradewegs zur Bank, um mit dem Trikot des Abwehrspielers zu jubeln - Sekunden zuvor hatte er nach einem katastrophalen Rückpass von Ivan Marquez zur frühen Führung getroffen.

Zehn Minuten später war die Glückseligkeit aber schon wieder vorbei: Ludovit Reis schlief am zweiten Pfosten, was Lukas Schleimer ausnutzte und nach einer Flanke von rechts per Kopfball-Aufsetzer unter die Latte bestrafte - 1:1 (16.).

Davon ließ sich der HSV jedoch nicht aus der Bahn bringen, stattdessen gingen die Rothosen in der 22. Minute durch einen Treffer von Lukasz Poreba erneut in Führung. Sechs Zeigerumdrehungen später ließ Glatzel mit seinem zweiten Treffer das 3:1 folgen (28.).