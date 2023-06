HSV-Profi Ludorit Reis erlebt U21-EM zum Vergessen

Hamburg - Das war nichts! Die Nominierung von HSV -Profi Ludovit Reis (23) für die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien entpuppte sich als Flop.

Wie schnell er nun im Volkspark auftaucht, ist noch unklar. Sicherlich dürfte Reis noch einige Tage freibekommen, schließlich hatte der 23-Jährige so gut wie keine Pause nach der verlorenen Relegation.

Doch damit nicht genug, für Reis verlief das Turnier überhaupt nicht nach seinen Wünschen. Der HSV-Motor schmorte in allen Begegnungen auf der Bank und kam überhaupt nicht zum Einsatz. Das dürfte er sich sicherlich anders vorgestellt haben.

Seine Teamkollegen starten hingegen am Mittwoch mit dem Leistungstest, ehe sie am Freitag erstmals den Rasen am Volksparkstadion betreten werden.