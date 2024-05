HSV verpasst Aufstieg zum sechsten Mal: "Schwer in Worte zu fassen"

Hamburg - Aus und vorbei! Nach der ernüchternden und verdienten 0:1-Niederlage beim SC Paderborn 07 hat der HSV Gewissheit: Auch in der kommenden Saison spielt der einstige Bundesliga-Dino zweitklassig.

Pure Enttäuschung: Der HSV um Kapitän Sebastian Schonlau (29, 2.v.r.) spielt auch in der kommenden Saison zweitklassig. © David Inderlied/dpa

Entsprechend frustriert war Kapitän Sebastian Schonlau (29), der schon zur Pause ausgewechselt worden war, nach dem Abpfiff: "Es ist schwer in Worte zu fassen. Wir haben unser großes Ziel ein weiteres Mal verpasst."

Die Art und Weise, wie die Rothosen in der Home-Deluxe-Arena über weite Strecken aufgetreten waren, war angesichts der Bedeutung der Partie unerklärlich - vor allem in der ersten Hälfte war es ein bodenloser Auftritt.

"Die Fehlerquote war einfach zu hoch. So ein Spiel kannst du dann nicht gewinnen. Wir sollten die Qualität haben, es in der einen oder anderen Situation besser zu machen", resümierte Steffen Baumgart (52) sichtlich geknickt am "Sky"-Mikrofon.

Miro Muheim (25) sah es ähnlich: "Das war absolut nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten Vollgas geben und unsere Chance auf Platz drei erhalten, aber es hat absolut nichts geklappt. Die Enttäuschung ist riesengroß."

An fehlendem Willen habe es aber nicht gelegen: "Die Jungs haben sich den Arsch aufgerissen, aber vorne hat der Mut und die Klarheit gefehlt. Ein schlechtes Spiel hat nichts mit der Einstellung zu tun", urteilte Baumgart.