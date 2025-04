HSV-Profi Marco Richter erlebt Albtraum gegen Braunschweig

Hamburg - Es hätte sein großer Abend werden können: Aufgrund der Gelbsperre von Ludovit Reis (24) stand Marco Richter (27) gegen Eintracht Braunschweig nach fast zwei Monaten mal wieder in der Startelf des HSV .

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (30, l.) tröstet Mitspieler Marco Richter (27) nach dessen folgenschweren Ballverlusten gegen Eintracht Braunschweig. © WITTERS

Zuvor hatte der Mittelfeldspieler Mitte Februar beim 1:1 in Regensburg letztmalig von Beginn an gespielt. Entsprechend groß dürfte die Motivation des 27-Jährigen gewesen sein, es seinen Kritikern und vor allem Chefcoach Merlin Polzin (34) zu zeigen.

Und der Leihspieler vom 1. FSV Mainz 05 sorgte mit seiner Leistung bei der 2:4-Niederlage auch für Schlagzeilen - allerdings nicht im guten Sinne: Der Rechtsfuß hatte einen nicht wegzudiskutierenden Anteil an der ersten Heimpleite der Saison.

Nach einem bis dahin sehr unglücklichen Auftritt mit vielen falschen Entscheidungen entwickelte sich der Abend für den HSV-Profi vor allem in den Schlussminuten der ersten Halbzeit zu einem absoluten Albtraum.

In der 40. Minute verlor Richter im Mittelfeld den Ball, wenige Sekunden später ging der BTSV in Führung. Nur 60 Sekunden später ließ sich der gebürtige Friedberger in ähnlicher Position erneut die Kugel abnehmen, wieder zappelte das Leder kurz darauf im eigenen Netz.