HSV sammelt nächsten Platzverweis und bleibt einsame Spitze

Hamburg - Der HSV bleibt die "Tretertruppe" der Liga! Beim 1:1 gegen den FC Augsburg sah Miro Muheim (28) für eine Notbremse die Rote Karte - es war bereits der siebte Platzverweis für einen Rothosen-Profi in dieser Saison.

Referee Deniz Aytekin (47, 4.v.r.) zeigt HSV-Profi Miro Muheim (28, am Boden) die Rote Karte. Der Hamburger weiß, dass Proteste nichts bringen. © Gregor Fischer/dpa

Damit liegen die Hamburger (5x Gelb-Rot, 2x Rot) in dieser unrühmlichen Statistik ligaweit klar auf dem ersten Platz. Es folgen der 1. FSV Mainz 05 mit fünf Platzverweisen (1x Gelb-Rot, 4x Rot) sowie gleich sechs Vereine mit jeweils drei Hinausstellungen.

Im Fall von Muheim war dem Schweizer allerdings nicht wirklich etwas vorzuwerfen. Die Szene war vor allem eines: unglücklich. "Ich habe den Ball und will ihn klären, erwische ihn aber nicht richtig", beschrieb er den Moment in der 64. Minute.

Augsburgs Anton Kade (22) stibitzte dem Linksverteidiger die Kugel, Muheim geriet ins Straucheln und brachte dabei auch den FCA-Profi zu Fall. Da Muheim als letzter Mann agiert hatte, blieb Referee Deniz Aytekin (47) nichts anderes übrig, als Rot zu zücken.

"Das war schon bitter", kommentierte der Nationalspieler, der sich laut eigener Aussage nicht freiwillig für das Foul entschieden habe, um einen möglichen Gegentreffer zu verhindern. "Das war nicht so gewollt", versicherte Muheim.