HSV schlägt Kaiserslautern klar: Ist das der Fehlschuss des Jahres?

Hamburg - Diese vergebene Chance wird er wohl nicht so schnell vergessen: Erik Wekesser vom 1. FC Kaiserslautern produzierte im Spitzenspiel beim HSV womöglich den Fehlschuss des Jahres! Und dann verlor sein Team auch noch mit 0:3.

Kaiserslauterns Erik Wekesser (r.) vergab im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den HSV eine absolute Riesenchance auf den Ausgleich. © WITTERS

In der 44. Minute des Duells im ausverkauften Volkspark kam der Linksfuß nach einer Hereingabe von rechts am zweiten Pfosten völlig frei zum Abschluss. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes hätte nichts mehr machen können, doch Wekesser brachte es fertig, das Leder aus wenigen Metern am Kasten vorbeizusetzen.

Riesenglück für die Hamburger, die nur zwei Minuten zuvor in Führung gegangen waren: Nach einer Halbfeldflanke von William Mikelbrencis hatte Goalgetter Davie Selke die Kugel mit der Brust heruntergepflückt und das Spielgerät an FCK-Keeper Julian Krahl vorbei ins Netz gespitzelt (42.).

Die Führung war völlig verdient, weil die Hausherren die aktivere und gefährlichere Mannschaft waren. Immer wieder hatten sie Selke mit Flanken gesucht, zweimal verpasste der Angreifer die Führung nur knapp (18./34.).

Vom FCK, immerhin die beste Mannschaft der Rückrunde, kam offensiv wenig. Erst in den Schlussminuten des ersten Abschnitts hatte die Elf von Markus Anfang gute Gelegenheiten - unter anderem den Peinlich-Fehlschuss von Wekesser.