HSV: Schmeißt Neu-Boss Stefan Kuntz als Erstes Trainer Baumgart raus?

Stefan Kuntz (55) ist als neuer Sport-Vorstand beim Hamburger SV gleich gefordert. © Frederic Sierakowski/AP/dpa

Als Erstes traf es Sport-Vorstand Jonas Boldt (42), der am Dienstag vom Aufsichtsrat entmachtet wurde und seinen Hut nehmen musste. Ein Nachfolger war schnell gefunden. Der Verein präsentierte im selben Atemzug Stefan Kuntz (61).

Besonders kurios: Als der HSV auf der Suche nach einem Nachfolger für Tim Walter (48) war, stand Boldt mit Kuntz im Austausch und wollte ihn bereits im Februar in den Volkspark lotsen. Nun löst er ihn höchstpersönlich ab.

Kuntz zeigte sich von seiner neuen Aufgabe hellauf begeistert. "Mit großer Begeisterung und voller Energie trete ich die Position des Sportvorstandes beim HSV an", erklärte der 61-Jährige in einem Instagram-Beitrag des Vereines. "Ich bin unglaublich glücklich, diese neue Herausforderung anzunehmen und Teil eines so renommierten Traditionsvereins wie dem HSV zu werden."

Zuletzt war der Europameister von 1996 als türkischer Nationaltrainer tätig, wo er im September 2023 seinen Platz räumen musste, nachdem der Verband die Qualifikation für die Endrunde in Gefahr gesehen hatte.