HSV sorgt mit neuem Ärmelpartner für Novum im deutschen Fußball

In den kommenden drei Jahren wird ein Logo der Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland das HSV-Trikot im Ligabetrieb zieren. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Es handelt sich um die HELM AG, eines der größten unabhängigen Chemiemarketingunternehmen der Welt, das den Klub bereits seit 2022 als Supplier unterstützt.

So weit, so gut. Doch was macht die Zusammenarbeit der beiden nun so besonders? Ganz einfach: Das Unternehmen stellt seine Ärmelpräsenz in allen Ligaspielen der kommenden drei Jahre der Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland zur Verfügung.

Alle Beteiligten hoffen, damit eine "breite Aufmerksamkeit für die Förderung von Kindern und besonders Mädchen und jungen Frauen zu schaffen", wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt.

"Die vertrauensvolle Partnerschaft mit der HELM AG ist durch die Bereitstellung der Trikotpräsenz für Plan International einzigartig in der 1. und 2. Bundesliga. Wir freuen uns sehr, (...) damit ein starkes und nachhaltiges Zeichen für Kinder und Gleichberechtigung in der Welt setzen zu können", erklärt HSV-Finanzvorstand Eric Huwer.

Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland, ergänzt: "Mit der HELM AG und dem HSV als starke Partner können wir noch mehr tun, um für Kinder und vor allem Mädchen und junge Frauen weltweit echte Zukunftsperspektiven zu schaffen. Deshalb freuen wir uns sehr über die langfristig angelegte Zusammenarbeit, die mit dem Ärmel anfängt."