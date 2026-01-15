HSV-Spiel gegen Gladbach stand auf der Kippe: Entscheidung gefallen!

Hamburg - Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Das Bundesliga-Spiel zwischen dem HSV und Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) wird stattfinden. Das gaben die Hanseaten am Donnerstag bekannt.

Im Volkspark kann wieder gespielt werden: Die Partie des HSV gegen Gladbach findet am Samstag wie geplant statt. © WITTERS

Demnach haben die Arbeiten am witterungsbedingt zuletzt stark in Anspruch genommenen Stadiondach Früchte getragen: Die Sicherheit der Zuschauer ist laut Angaben des Vereins gewährleistet.

Trotzdem wird noch bis Freitag an zwei Stellen der Dachmembran weitergearbeitet. Zwölf Höhenretter sind demzufolge ununterbrochen im Einsatz, um Restschnee und Eis im Nord- und Südwesten vom Dach des Volksparks zu entfernen.

In diesen Bereichen hatten sich am Dienstag Schnee- und Wassersäcke gebildet, die letztlich zu einer Absage des Spiels gegen Bayer 04 Leverkusen geführt hatten - die Sicherheitsbedenken waren zu groß.

"Es wurden keine nachhaltigen Schäden festgestellt. Die noch auf dem Dach befindlichen Schneereste werden nun wie vorgesehen in den nächsten Tagen tauen und normal abfließen", erklärte Daniel Nolte, Direktor Stadion des HSV.