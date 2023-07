HSV-Spieler Meffert über die 2. Liga: "Eine sehr, sehr geile Liga"

HSV-Spieler Jonas Meffert freut sich auf die kommende Saison des HSV in der 2. Bundesliga.

Hamburg/Kitzbühel - Was große Fußball-Tradition angeht, ist der Hamburger SV in der neuen Saison nicht mehr ganz allein in der 2. Bundesliga. Das kann für den HSV ein Vorteil sein, glaubt Mittelfeldspieler Jonas Meffert (28).

Levin Öztunali (27, l.) und Jonas Meffert (28, m.) in Aktion mit dem Ball beim Trainingsauftakt in Kitzbühel. © Christian Charisius/dpa Jonas Meffert vom Hamburger SV sieht es positiv, dass in Schalke 04 und Hertha BSC zwei namhafte und hoch gehandelte Klubs in die 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen sind. "Es ist in dieser Saison vielleicht nicht so, dass die Mannschaften beim HSV das Spiel ihres Lebens vor sich haben, sondern sie müssen genauso auf Schalke und in Berlin ran", sagte der defensive Mittelfeldfeldspieler des HSV in Kitzbühel in einem am Sonntag erschienen Interview bei hsv.de. "Dieser Druck könnte sich etwas verteilen und ein Vorteil für uns sein." Am Ende sei es "eine sehr, sehr geile Liga mit ganz vielen Traditionsklubs und vielen attraktiven Duellen", meinte der 28-Jährige weiter. "Auf diese zweite Liga werden sich alle freuen." HSV HSV verspielt Führung im Test gegen Viktoria Pilsen Dass die Liga an Attraktivität gewonnen hat, macht er auch an den Transfers der ehemaligen Nationalspieler Max Kruse (35) (SC Paderborn) und Lars Stindl (34) (Karlsruher SC) fest. "Für uns ist natürlich besonders, dass diese Spieler die Liga zusätzlich bereichern. Ich denke, es freuen sich alle, gegen Max Kruse zu spielen", sagte er.

Meffert: "Tut einfach weh, das große Ziel verpasst zu haben"