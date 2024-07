Ex-HSV-Profi Tolgay Arslan wechselt nach Mega-Saison zu japanischem Klub

Hiroshima - Ein neues Kapitel: Tolgay Arslan (33), Ex-Profi des HSV , wagt zum Ende seiner Karriere ein weiteres Abenteuer. Der Deutsch-Türke spielt künftig in Japan.

"Ich möchte mich bei den Trainern Michael Skibbe und Serhat Umar dafür bedanken, dass sie mich beurteilt haben und mir die Möglichkeit geben, für diesen Verein zu spielen. Sie haben so viel über mich gesagt, dass ich das Angebot auf keinen Fall ablehnen konnte", erklärte Arslan.

Bei dem japanischen Erstligisten trifft der 33-Jährige auf einen anderen Deutschen: Seit Februar 2022 steht dort Ex-Bundesliga-Trainer Michael Skibbe (58, ehemals Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt ) an der Seitenlinie.

Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bei Sanfrecce Hiroshima unterschrieben. Das gab der Tabellenfünfte der J1 League am heutigen Montag bekannt.

Zuletzt hatte Arslan für den australischen Erstligisten Melbourne City FC gespielt - und das äußerst erfolgreich! In 34 Partien war er an 25 Treffern direkt beteiligt gewesen. Ob er in Japan ähnlich gut performen wird?