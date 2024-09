HSV: Baumgart hat die Qual der Wahl! Diese Entscheidungen muss er treffen

Hamburg - Der Zweitliga-Alltag geht weiter: Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) steht für den HSV nach der Länderspielpause das Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg auf dem Programm.

HSV-Coach Steffen Baumgart (52) muss vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg einige harte Personal-Entscheidungen treffen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen Preußen Münster muss Coach Steffen Baumgart (52) nun einige harte Personal-Entscheidungen treffen - der Fußballlehrer hat dabei die berühmte Qual der Wahl.

Im Abwehrzentrum ist offen, wer neben Sebastian Schonlau (30) auflaufen wird, der nach seiner Gelbsperre zurückkehrt: Neuzugang Lucas Perrin (25) oder Dennis Hadzikadunic (26)? Letzterer war mit der bosnischen Nationalelf unterwegs, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Womöglich setzt Baumgart aber auch auf den gelernten Sechser Daniel Elfadli (27), der Schonlau gegen Preußen vertrat und nicht nur wegen seines Treffers eine bärenstarke Leistung zeigte. Im Mittelfeld hat der HSV bekanntlich sowieso ein Überangebot.

So könnte Ludovit Reis (24) nach seinem Bankplatz gegen Münster am Sonntag in die Startelf zurückkehren. Gut möglich, dass Immanuel Pherai dafür zunächst zuschauen muss. Der 23-Jährige hat mit der Nationalmannschaft Surinames mächtig Flugkilometer gesammelt.

Ebenfalls für sein Land im Einsatz war Adam Karabec (21, Tschechiens U21). Sollte der Linksfuß eine Verschnaufpause bekommen, wäre wahrscheinlich Neuzugang Marco Richter (26) die erste Alternative.