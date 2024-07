HSV-Talent Tom Sanne schließt sich für ein Jahr Nordrivale Hannover 96 an

Hamburg/Hannover - Eine Leihe, die durchaus Sinn ergibt: Tom Sanne (20) wechselt für ein Jahr aus der U21 des HSV in die U23 von Hannover 96 . Das gaben die Klubs am heutigen Samstag bekannt.

HSV-Talent Tom Sanne (20) wird an die U23 von Hannover 96 verliehen. Dort soll er Spielpraxis in der 3. Liga sammeln. (Archivfoto) © imago/eibner

Die zweite Mannschaft der Niedersachsen geht in der kommenden Saison in der 3. Liga an den Start, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit den Meistertitel in der Regionalliga Nord errungen hatte.

In dieser erzielte Sanne in 51 Partien bisher 31 Treffer für die Hamburger - eine starke Quote, die der 20-Jährige nun eine Liga weiter oben bestätigen soll. 96 sicherte sich zudem eine Kaufoption für den Angreifer.

"Tom hat in seinen ersten beiden Jahren im Herrenbereich mit unserer U21 viel Spielpraxis in der Regionalliga gesammelt. Für ihn und seine Entwicklung ist der Wechsel in die 3. Liga nun der ideale nächste Schritt. Wir (...) werden selbstverständlich im engen Austausch bleiben", erklärte Claus Costa (40), Direktor Profifußball.

Auch Sanne selbst kam zu Wort: "Natürlich ist mir die unfassbar starke Entwicklung im Nachwuchsbereich von Hannover 96 nicht verborgen geblieben und ich habe große Lust auf die Saison mit dieser jungen, offensiv ausgerichteten Mannschaft. Ich freue mich über die Chance, mich auf Drittliganiveau zu beweisen."