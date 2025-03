HSV-Torjäger fehlt im Topspiel: Trainer Polzin mit Ass im Ärmel

Top-Scorer Davie Selke (30, l.) fällt wegen seiner Gelbsperre gegen Magdeburg aus. Robert Glatzel (31, r.) kehrt dafür nach langer Verletzung zurück. © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Gregor Fischer/dpa

Wegen seiner fünften Gelben Karte darf der aktuelle Top-Netzer der Rothosen sowie der 2. Bundesliga am kommenden Freitagabend nicht mit auf dem Rasen in der Avnet Arena auflaufen.

Wie Polzin bei der Pressekonferenz am Mittwoch aber bekannt gab, habe er dafür bereits eine Lösung gefunden. Zum 26. Spieltag soll Robert Glatzel (31) nach seiner langen Verletzungspause (Sehnenabriss im Hüftbereich im Oktober) die Offensive der Rothosen wieder unterstützen.

"Kein Geheimnis, dass er am Freitag dabei sein wird. Er hat diese Woche voll mittrainiert, ist voll dabei, hat sehr viel Energie", erklärte der Coach. "Wie sinnvoll es sein wird, ihn von Anfang an zu bringen, zeigt sich dann." Denn wenn ein Spieler so eine lange Zeit ausfalle, mache es keinen Sinn, ihn direkt "reinzuschmeißen", betonte der 34-Jährige.

Dass das Match am Freitagabend aber so oder so besonders ist, das steht für Polzin bereits am Mittwoch außer Frage.