HSV-Trainer Polzin lässt Einsatz von Unterschiedsspieler Vieira offen

Hamburg - Es geht weiter! Nach der Länderspielpause trifft der HSV am Samstag (15.30 Uhr) auf den FC Augsburg . Trainer Merlin Polzin (35) freut sich auf das Duell mit seinem Gegenüber Sandro Wagner (37).

HSV-Trainer Merlin Polzin (35) ließ einen Startelf-Einsatz von Fabio Vieira noch offen. © WITTERS

Gegen die Fuggerstädter, die seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg sind, kann Polzin wieder auf seinen absoluten Unterschiedsspieler Fabio Vieira (25) zurückgreifen. Ob er auch direkt wieder in der Startelf stehen wird, ließ der Coach offen.

Die Länderspielpause nutzten die HSV-Verantwortlichen, um mit dem Kreativgeist ein Gespräch zu führen. "Wir haben das Thema mit ihm aufgearbeitet. Man muss die Situationen aber auch einordnen können", erklärte Polzin angesprochen auf die unglücklichen Platzverweise der Arsenal-Leihgabe.

Neben dem Einsatz von Vieira ist zudem auch die Besetzung des Sturmes noch offen. "Wir wollen das Training abwarten", gab der 35-Jährige zu. "Das Schöne für mich ist, dass wir Stürmer mit unterschiedlichen Profilen haben. Und diese Profile brauchen wir auch für eine erfolgreiche Saison." Sowohl Robert Glatzel (31) als auch Ransford Königsdörffer (24) seien aber fit.

Dass beide in Augsburg zum Einsatz kommen werden, dürfte aber aufgrund des Ausfalles von Yussuf Poulsen (31) klar sein. Zumal gegen die FCA-Defensive die unterschiedlichen Spielertypen gefragt sein dürften. "Durch die Umstellung auf die Fünferkette verteidigen sie stabiler", urteilte Polzin aus der Ferne.