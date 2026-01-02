Knaller zum Trainingsstart: HSV löst Vertrag mit Sportvorstand Stefan Kuntz auf

Hamburg - Das kam überraschend! Eigentlich führte der HSV mit Sportvorstand Stefan Kuntz (63) Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit, doch nun wurde der Vertrag aufgelöst.

Der HSV und Sportvorstand Stefan Kuntz (63) gehen getrennte Wege. © Tom Weller/dpa

Der Bundesligist gab am Freitagmorgen die Trennung bekannt und nannte persönliche und familiäre Gründe. Kuntz hatte nach den Weihnachtsfeiertagen um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten.

Der Europameister von 1996 war 2024 zum damaligen Zweitligisten gekommen und hatte ihn ein Jahr später zurück in die Bundesliga geführt.

"Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste", erklärte Kuntz in einer Mitteilung.