Knaller zum Trainingsstart: HSV löst Vertrag mit Sportvorstand Stefan Kuntz auf
Hamburg - Das kam überraschend! Eigentlich führte der HSV mit Sportvorstand Stefan Kuntz (63) Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit, doch nun wurde der Vertrag aufgelöst.
Der Bundesligist gab am Freitagmorgen die Trennung bekannt und nannte persönliche und familiäre Gründe. Kuntz hatte nach den Weihnachtsfeiertagen um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten.
Der Europameister von 1996 war 2024 zum damaligen Zweitligisten gekommen und hatte ihn ein Jahr später zurück in die Bundesliga geführt.
"Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste", erklärte Kuntz in einer Mitteilung.
Der Verein zeigte Verständnis für den überraschenden Schritt und bedankte sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit.
"Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß. "Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und sind mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben."
Titelfoto: Tom Weller/dpa