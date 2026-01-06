HSV-Blog: Setzen die Rothosen auf Oliver Bierhoff als Kuntz-Nachfolger?

HSV-Blog: Oliver Bierhoff (57) soll beim HSV weit oben auf der Liste als Nachfolger von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) stehen.

Hamburg - Neues Jahr, neues Glück! Nach der kurzen Winterpause sind die Kicker des HSV bereits wieder im Training, um sich optimal auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Richtig ernst wird es für die Rothosen schon am kommenden Wochenende wieder: Am Samstag (15.30 Uhr) gastieren sie beim SC Freiburg. In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

6. Januar, 14.12 Uhr: HSV soll Oliver Bierhoff als Vorstand in Betracht ziehen

Wer folgt auf Stefan Kuntz (63)? Nach dem überraschenden Abgang des Sportvorstands sucht der HSV nun nach einem passenden Nachfolger. Einer der möglichen Kandidaten: Oliver Bierhoff (57)! SPORT BILD berichtet, dass der Europameister von 1996 und ehemalige Manager der Nationalmannschaft bei den Verantwortlichen im Volkspark weit oben auf der Wunschliste stehen soll. Bierhoff hat eine HSV-Vergangenheit, spielte Ende der 80er bei den Rothosen. Neben dem 57-Jährigen sei auch Fabian Wohlgemuth (46) vom VfB Stuttgart ein Kandidat. Zudem soll sich Ex-HSV-Vorstand Jonas Boldt (43, derzeit vereinslos) eine Rückkehr vorstellen können.

Oliver Bierhoff (57) soll beim HSV weit oben auf der Liste als Nachfolger von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) stehen. (Archivfoto) © WITTERS

6. Januar, 10 Uhr: Offenbar US-Stürmer Downs verpflichtet

Der Hamburger SV hat sich im Werben um den US-Nationalstürmer Damion Downs (21) offenbar gegen den Nordrivalen Werder Bremen durchgesetzt. Wie "Bild" zuerst berichtete, befindet sich der 21 Jahre alte Angreifer des FC Southampton bereits in Hamburg, um dort noch an diesem Dienstag den üblichen Medizincheck zu absolvieren. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft bis zum Ende dieser Saison. Downs war erst vor dieser Saison für rund zehn Millionen Euro vom 1. FC Köln zum Premier-League-Absteiger Southampton gewechselt. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme mit dem US-Team zu verbessern, zieht es den im unterfränkischen Kreis Schweinfurt geborenen Stürmer aber noch in diesem Winter zurück nach Deutschland. In der zweiten englischen Liga blieb Downs bislang in elf Spielen ohne Tor. Trotzdem wollte neben dem HSV auch Werder Bremen den 1,92 Meter großen Angreifer verpflichten. Für den 1. FC Köln schoss er in 42 Pflichtspielen 13 Tore.

Damion Downs (21) spielte zuletzt für den 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

5. Januar, 11.10 Uhr: Raif Adam wechselt zur SV Elversberg

Der Wechsel ist durch! U21-Talent Raif adam (20) wird den HSV verlassen und zu Zweitligist SV Elversberg wechseln. Dies gab der Verein am Montagvormittag bekannt. "Raif hat innerhalb weniger Monate bei uns einen großen Sprung gemacht, sich schnell etabliert und für höhere Aufgaben empfohlen. In den Einsätzen für unsere U21 hat er seine Qualitäten unter Beweis stellen können. Raif hat seine Chance eindrucksvoll genutzt und sich nun mit dem Schritt in die 2. Bundesliga belohnt. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg und werden seine Entwicklung eng verfolgen", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41). Adam war erst im Sommer vom ETV aus der Oberliga in den HSV-Nachwuchs gewechselt, wusste aber sofort zu überzeugen. In Elversberg trifft er auf Otto Stange (18) und Lukasz Poreba (25) auf zwei bekannte Gesichter.

Raif Adam (20) verlässt den HSV und wechselt zur SV Elversberg. © WITTERS

4. Januar, 12.20 Uhr: HSV-Talente Adam und Boakye vor Wechsel zu Elversberg

Dem HSV droht der Verlust von zwei Eigengewächsen. Wie Sky und transfermarkt.de bestätigen, soll die SV Elversberg an Raif Adam (20) und Maurice Boakye (21) aus der U21 interessiert sein. Bei Adam besteht wohl sogar schon eine Einigung über einen Wechsel, die Ablöse soll 400.000 Euro betragen. Im Falle eines Aufstieges des Zweitligisten sollen noch weitere Bonuszahlungen fließen. Adam absolvierte in dieser Saison 21 Partien in der Regionalliga Nord und kam auf sieben Tore und sechs Assists. Teamkollege Boakye kam in dieser Spielzeit bereits auf zwölf Treffer und drei Vorlagen. Bei ihm steht ein Wechsel im Winter aber noch in der Schwebe. Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, wäre er dann ablösefrei.

Maurice Boakye (21) könnte den HSV im Winter verlassen. © WITTERS

3. Januar, 10.32 Uhr: Jonas Meffert kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Nach viereinhalb Jahren beim Hamburger SV verlässt Jonas Meffert die Rothosen in Richtung zweiter Liga. Der Mittelfeldakteur wechselt mit sofortiger Wirkung zu Holstein Kiel. An der Kieler Förde stand der 31-Jährige bereits von 2018 bis 2021 unter Vertrag, bevor er sich zur Saison 2021/22 den Rothosen anschloss. "Meffo war der Inbegriff von Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Teamgeist. Gerade deshalb stand es für uns außer Frage, dass wir im Hinblick auf eine sportliche Veränderung, die ihm mehr Spielzeit in Aussicht stellt, gemeinsam zu einer Lösung kommen würden", erklärt Sportdirektor Claus Costa den Wechsel Der Aufstiegsheld verlässt den Verein nicht ohne Wehmut. "Es fällt mir unglaublich schwer, denn das HSV-Trikot zu tragen und im Volksparkstadion zu spielen, war für mich immer etwas ganz Besonderes. Ich möchte mich bei allen Weggefährten rund um den HSV ausdrücklich für die vergangenen viereinhalb Jahre bedanken. Mein besonderer Dank gilt zudem den Fans: Ihr habt diese Zeit unvergesslich gemacht. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft den maximalen Erfolg, denn dieser Club ist einfach nur geil", wird der 31-Jährige auf der Vereins-Website zitiert.

Jonas Meffert (31) wechselte zur Saison 2021/22 zum HSV und lief in 146 Pflichtspielen auf. © WITTERS

1. Januar, 8.10 Uhr: Daniel Peretz vor Wechsel in die Premier League

Daniel Peretz (25) wollte beim HSV angreifen und die Nummer eins werden, die Realität sah aber anders aus. Der Leihkeeper vom FC Bayern kam bislang nur im zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz und musste sich im Zweikampf mit Daniel Heuer Fernandes geschlagen geben. Wie die Bild berichtet, soll die Leihe von Peretz beim HSV nun abgebrochen werden und der Israeli direkt nach England zum FC Southampton wechseln. Der Rekordmeister hofft, dass sich die Leihe dieses Mal rentiert.

Die Leihe von Daniel Peretz (25) steht vor dem Abbruch. Der Keeper soll stattdessen beim FC Southampton Spielpraxis sammeln. © WITTERS

31. Dezember, 11.09 Uhr: FC Bayern und RB Leipzig an Luka Vuskovic dran?

Er weckt Begehrlichkeiten: Wie das Portal "CaughtOffside" berichtet, sollen der FC Bayern München und RB Leipzig Interesse an HSV-Leistungsträger Luka Vuskovic (18) haben. Dem Bericht zufolge hätten sich beide Vereine bei den Tottenham Hotspur, dem Stammverein des ausgeliehenen Abwehrspielers, nach dem Kroaten erkundigt. Der englische Top-Klub soll allerdings deutlich gemacht haben, an einem Abgang des 18-Jährigen keinerlei Interesse zu haben. Vuskovic, der bis Sommer an den HSV ausgeliehen ist, sei ein zentraler Bestandteil der Zukunftsplanung.

Luka Vuskovic (18) soll das Interesse vom FC Bayern und RB Leipzig geweckt haben. Die Top-Klubs haben sich offenbar bei Stammverein Tottenham erkundigt. © Christian Charisius/dpa

30. Dezember, 17.08 Uhr: HSV-Profis wenden sich mit offenem Brief an Fans

Hinter dem HSV liegt ein ereignisreiches Jahr, aus dem neben dem Aufstieg und der Rückkehr in die Bundesliga vor allem der herausragende Fan-Support in Erinnerung bleiben wird. Das ist auch den Spielern bewusst, die sich nun in einem offenen Brief an die Anhänger wandten und sich für die "einzigartige Unterstützung und Leidenschaft" bedankten. "Lasst uns an dieser 'Never-give-up'-Mentalität auch im kommenden Jahr anknüpfen und an den verbleibenden 19 Spieltagen der Saison wieder alles füreinander rausholen. Und lasst uns weiter gemeinsam zeigen, was den HSV ausmacht: Siegeswille, Leidenschaft und gegenseitiger Respekt", hieß es außerdem vonseiten der Mannschaft.

30. Dezember, 9.37 Uhr: HSV soll BVB-Profi Almugera Kabar im Visier haben

Miro Muheim (27) war in der ersten Saisonhälfte der HSV-Profi mit den meisten Einsatzminuten. Der Schweizer ist im System der Rothosen absolut gesetzt und wird mit der Nati im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich zur WM fahren. Die starken Leistungen des Linksverteidigers bleiben anderen Vereinen nicht verborgen, deshalb wollen sich die Hamburger offenbar schon jetzt für einen Abgang des 27-Jährigen rüsten. Wie BILD berichtet, sollen die Hanseaten ernsthaftes Interesse an Almugera Kabar (19) von Borussia Dortmund haben. Es habe bereits Kontakt zwischen den Vereinen gegeben und der HSV soll eine reelle Chance auf eine Verpflichtung haben. Beim BVB kommt der junge Abwehrspieler derzeit nicht zum Zug.

Almugera Kabar (19) von Borussia Dortmund soll im Visier des HSV sein. Die Rothosen haben offenbar ernsthaftes Interesse und eine reelle Chance auf eine Verpflichtung. © WITTERS

29. Dezember, 11.40 Uhr: Vuskovic-Vater spricht über die Zukunft von Luka

Luka Vuskovic (18) hat sich dank seiner Leistungen beim HSV schnell einen Namen gemacht. Unklar ist allerdings, wie nach dem Ende seiner Leihe für den Defensivmann weitergeht. Bis Sommer 2031 steht er noch bei den Tottenham Hotspur unter Vertrag. "Bisher lief alles so fair wie möglich ab, die Spurs haben Lukas Meinung respektiert", erklärte Vater Danijel (44) der kroatischen Zeitung "Sportske novosti". "Das Wichtigste für Luka im Jahr 2026 ist, dass er weiterhin so trainiert und arbeitet wie bisher. Dann wird sich alles Weitere ergeben. Er hat einen guten Weg vor sich." Papa Vuskovic geht davon aus, dass sich sein Sohn weiterhin beim HSV so gut entwickle, wie bislang. "Danach können wir in Ruhe überlegen, wie es weitergeht, denn wenn er sich weiterhin so entwickelt, wird alles gut laufen." Er bestätigte auch, dass Luka bis zum Ende der Saison im Volkspark bleiben wird, erst dann würde man sich mit den Nord-Londonern an einen Tisch setzen. Das Ziel der Gespräche ist bereits klar. "Ich möchte nicht, dass er einen Schritt überspringt und direkt in die englische Premier League wechselt, die meiner Meinung nach die stärkste Liga der Welt ist. Er hat noch viel Entwicklungspotenzial und er ist keine Eintagsfliege. Meiner Meinung nach wäre es nicht schlecht für ihn, in Deutschland zu bleiben. Es ist eine große Sache, dass er sowohl für die Jugendmannschaft als auch schon für die A-Nationalmannschaft seines Landes spielt", so Danijel Vuskovic. Klar ist auch, dass Luka mit seinen Leistungen für Aufmerksamkeit gesorgt hat, die Top-Vereine stehen bereits Schlange. "Sie rufen an, sehr viele sogar, aber ich schenke dem keine Beachtung, denn alles wird sich von selbst regeln. Ich lasse es einfach so weiterlaufen. Es gibt Leute, die sich darum kümmern und uns von Zeit zu Zeit informieren", erklärte der Vater dazu. Bei Tottenham wird man über die Entwicklung bislang froh sein, ob Vuskovic über den Sommer hinaus eine Zukunft bei den Spurs hat, wird sich zeigen, wie auch Danijel meinte: "Ich weiß nicht, ob Tottenham ihn ausschließlich als ihren zukünftigen Spieler sieht oder ob sie bei einem passenden Angebot zu einem Transfer bereit wären. Lukas Ziel ist es, mit dem HSV Erfolge zu erzielen und mit Kroatien zur Weltmeisterschaft zu fahren."

Luka Vuskovic (18) wird bis zum Sommer beim HSV bleiben. © WITTERS

28. Dezember, 13.25 Uhr: Jonas Meffert vor Rückkehr zu Holstein Kiel

Jonas Meffert (31) steht offenbar vor einer Rückkehr zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Nach Informationen des Abendblatts habe sich der 31-Jährige über die Weihnachtstage zu diesem Schritt entschieden. Meffert wechselte 2021 von Kiel zum HSV. In drei von vier Zweitliga-Jahren in Hamburg war er ein zeitweise unersetzlicher Führungsspieler. Nach dem Erstliga-Aufstieg verlor der gebürtige Kölner jedoch seinen Platz im HSV-Team. In dieser Bundesliga-Saison stand er nur einmal in der Startelf. Mefferts Vertrag mit den Hamburgern läuft im nächsten Sommer aus. Beide Vereine müssen sich noch über einen Transfer des Mittelfeldspielers einigen.

Jonas Meffert (31) steht beim HSV vor dem Abschied. © WITTERS

24. Dezember, 16 Uhr: HSV kehrt am 2. Januar auf den Trainingsplatz zurück

Die zweite Saisonhälfte wirft bereits ihre Schatten voraus: Einige Tage haben die HSV-Profis frei, aber am 2. Januar geht der Ernst des Lebens wieder los. Das Team trifft sich vormittags zu einem gemeinsamen Brunch, anschließend bittet Coach Merlin Polzin (35) um 15 Uhr zur ersten Trainingseinheit des neuen Jahres. Nur acht Tage später steht bereits das Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg auf dem Programm (10. Januar/15.30 Uhr).

HSV-Coach Merlin Polzin (35) bittet seine Mannschaft am 2. Januar wieder auf den Trainingsplatz im Volkspark. © WITTERS

24. Dezember, 10.53 Uhr: Vuskovic für "Tor des Monats" nominiert

Das war zu erwarten: Nach seinem Traumtor im Nordderby gegen Werder Bremen gehört HSV-Kicker Luka Vuskovic (18) im Dezember zu den Nominierten bei der Wahl zum "Tor des Monats". Der Kroate hat allerdings starke Konkurrenz: Gleich neun andere Treffer sind ebenfalls nominiert. Abgestimmt werden kann auf der offiziellen Website der Bundesliga.

Irre Szene: HSV-Verteidiger Luka Vuskovic (18, r.) trifft gegen Werder Bremen artistisch mit der Hacke - und ist jetzt für das "Tor des Monats" nominiert. © WITTERS

23. Dezember, 11.23 Uhr: HSV bindet Alexander Rössing-Lelesiit

Der HSV den Vertrag mit Offensivspieler Alexander Rössing-Lelesiit (18) vorzeitig verlängert und damit mit Entwicklung des jungen Norwegers honoriert. "Alex hat sich trotz seines jungen Alters sehr gut bei uns integriert und eine stabile Entwicklung genommen. Er identifiziert sich voll und ganz mit unserem Verein. Wir geben ihm auf seinem Weg die nötige Zeit, um gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen", erklärte Sport-Vorstand Stefan Kuntz (63). Rössing-Lelesiit kam in dieser Saison auf acht Bundesliga-Einsätze, fällt derzeit aber mit einem Muskelfasseriss aus. "Ich fühle mich sehr wohl beim HSV und spüre das Vertrauen der Trainer und Verantwortlichen. Hier habe ich ein gutes Setting, um mich konstant weiterzuentwickeln und mich auf Bundesliga-Niveau zu messen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren bei diesem tollen Verein spielen kann“, so der 18-Jährige.

Alexander Rössing-Lelesiit (18) hat seinen Vertrag beim HSV vorzeitig verlängert. © WITTERS

Neben Stürmer Damion Downs (23) vom FC Southampton soll der HSV laut Sky Sport auch an Linksverteidiger Raoul Petretta (28) vom MLS-Klub Toronto FC interessiert sein. Zwar habe es schon lose Gespräche gegeben, konkret sei aber noch nichts. Der Linksverteidiger wäre ablösefrei, da sein Vertrag zum Jahresende ausläuft. Petretta spielt seit drei Jahren in der MLS und würde gerne zurück nach Europa kehren, wo er bislang für den FC Basel und Kasimpasa auflief. Neben dem HSV sollen auch der FC Augsburg sowie zwei Vereine aus Portugal ihr Interesse zeigen. Petretta wäre nominell eine Alternative zu Miro Muheim.

Der HSV soll Interesse an Raoul Petretta (28, r) von Toronto FC zeigen. © IMAGO / ZUMA Press Wire

22. Dezember, 10 Uhr: HSV mit Interesse an Ex-Kölner Damion Downs

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der HSV laut Kicker auf Damion Downs (21) gestoßen. Der ehemalige Angreifer des 1. FC Köln war im Sommer für acht Millionen Euro in die zweite englische Liga zum FC Southampton gewechselt. Eine Investition, die sich bislang nicht rentierte. Downs kam bislang nur in elf Partien zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Aufgrund seines Marktwertes von sieben Millionen Euro wäre wohl nur eine Leihe möglich.

Der HSV soll Interesse am Ex-Kölner Damion Downs (21, r) vom FC Southampton haben. © IMAGO / Focus Images

21. Dezember, 13.25 Uhr: Wechselt Jonas Meffert zu Holstein Kiel?

Beim HSV spiel Jonas Meffert (31) seit dem Aufstieg nur noch eine untergeordnete Rolle. Dreimal durfte er im DFB-Pokal ran, viermal in der Bundesliga - dabei nur einmal von Anfang an. Nun berichtet fussballeuropa.com, dass Mefferts Berateragentur sich bei den HSV-Verantwortlichen meldete, um nach einem Winterwechsel anzufragen. Denn im Hintergrund buhlt sein Ex-Verein Holstein Kiel bereits um die Dienste des 31-Jährigen, der sich einen Wechsel durchaus vorstellen kann. Meffert war im Sommer 2021 von der Förde in der Volkspark gewechselt und hatte großen Anteil am Aufstieg in der vergangenen Saison. Jetzt scheint seine Zeit allerdings abgelaufen zu sein, spätestens aber im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft.

Jonas Meffert (31) könnte den HSV im Winter verlassen und zurück nach Holstein Kiel wechseln. © WITTERS

20. Dezember, 14.39 Uhr: HSV mit Elfadli und Mikelbrencis gegen Frankfurt

Diese Elf soll es richten: Der HSV hat wie gewohnt rund eine Stunde vor dem Anpfiff seine Anfangsformation für das Spiel gegen Frankfurt bekannt gegeben. Im Vergleich zur Partie in Hoffenheim wechselt Coach Merlin Polzin viermal: William Mikelbrencis, Nicolai Remberg und Rayan Philippe starten für Giorgi Gocholeishvili, Jonas Meffert und Fábio Vieira (alle Bank). Zudem beginnt Daniel Elfadli für Jordan Torunarigha, der sich beim Aufwärmen verletzt hat und kurzfristig ausfällt. Die Startelf: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Elfadli - Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim - Philippe, Königsdörffer, Baldé

William Mikelbrencis (r.) steht gegen Eintracht Frankfurt in der HSV-Startelf. © WITTERS

20. Dezember, 14.30 Uhr: Polizei nimmt HSV- und Eintracht-Fans fest

Die Polizei greift durch: In der Nacht zu Samstag haben die Beamten mehrere Dutzend HSV- und Frankfurt-Fans in der Nähe des Volksparkstadions vorläufig festgenommen. Wie der Lagedienst auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Sicherheitsdienst gegen 1.30 Uhr eine größere Ansammlung von Fans in Stadionnähe festgestellt, woraufhin die Polizei anrückte. Da Ausschreitungen befürchtet wurden, nahmen die Beamten insgesamt 55 Personen in Gewahrsam - 39 Eintracht- und 16 HSV-Fans. Sie bleiben allesamt bis zum Ende des Spiels in Gewahrsam.