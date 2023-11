HSV-Trainer Tim Walter nach Pleite bei Holstein Kiel stocksauer: "Sehr, sehr dämlich!"

Die Freude über den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Robert Glatzel wehrte beim HSV nur kurz. © Axel Heimken/dpa

Kaum jemand hatte nun noch einen Pfifferling auf die Hamburger gesetzt. "Dass wir dennoch zu jeder Zeit zurückkommen können, ist eine Qualität von uns, das haben wir auch heute wieder gezeigt", spielte Walter auf den Doppelpack von Robert Glatzel (29, 71., 80.) an.

Die Partie an der Förde droht nun zugunsten der Gäste aus der Hansestadt zu kippen. "Doch nach dem 2:2 haben wir uns zu dämlich angestellt!", fand der Trainer deutliche Worte. Wieder hätten sich seine Spieler nicht an den Plan gehalten.

"Wir haben unsere Prinzipien, unsere Vorstellungen und unsere Abläufe, doch davon haben wir zu wenig umgesetzt", legte auch Heuer Fernandes nach. "Deshalb haben wir es über die 90 Minuten betrachtet nicht verdient, Punkte mit nach Hause zu nehmen."

Durch die Niederlage rückte Holstein auf einen Zähler an den HSV heran, am Sonntag kann Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg bei Greuther Fürth noch an den Hamburger vorbeiziehen. So oder so, in der Länderspielpause herrscht dringender Klärungsbedarf im Volkspark nach dieser Leistung.