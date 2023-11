Porath schockt seinen Ex-Klub! HSV verliert trotz Glatzel-Doppelpack bei Holstein Kiel

Kiel - Was für eine irre Schlussphase! Der Hamburger SV hat am Samstagnachmittag bei Angstgegner Holstein Kiel mit 2:4 (0:1) verloren. Nach 0:2-Rückstand brachte Robert Glatzel die Rothosen wieder zurück, doch die Störche hatten noch eine Antwort parat.

Mit der verdienten Kieler Führung ging es in die Kabinen.

Von den Hamburger war in den ersten 45 Minuten so gut wie nichts zu sehen, einzig eine Flanke von Jean-Luc Dompé, die gegen den Außenpfosten klatschte (43.), sorgte für Gefahr.

Wer dachte, das Gegentor wäre eine Art Weckruf für den HSV, sah sich getäuscht. Kiel kam immer wieder gefährlich vor den Kasten von Daniel Heuer Fernandes und hätte durch Fiete Arp das 2:0 machen müssen. Doch Guilherme Ramos klärte in letzter Sekunde (37. Minute).

Defensiv war die Walter-Elf hingegen immer wieder gefordert und geriet nach 18 Minuten in Rückstand. Nach ungeschickten Zweikampf von Miro Muheim gegen Lewis Holtby entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin völlig zurecht auf den Punkt.

Die Rothosen kamen an der Förde nur schwer ins Spiel und fanden gegen die Viererkette der Kieler offensiv kaum ein Mittel zur Entfaltung.

Holstein Kiel und der HSV lieferten sich irre Schlussphase. © Axel Heimken/dpa

Nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild kaum, doch plötzlich hatte Robert Glatzel die Chance zum Ausgleich. Sein Kopfball-Aufsetzer klatschte aber gegen die Latte (52.). Fünf Minuten später machte es Benedikt Pichler auf der Gegenseite besser und schockte die Walter-Mannen.

Nach starkem Pass von Holtby ließ er Ramos stehen und versenkte das Leder locker zum 2:0 in die Maschen. Nun waren die Rothosen endgültig gefordert.

Und sie kamen tatsächlich zurück! Kiel ließ sich etwas hinten rein drücken und prompt fiel der Anschlusstreffer. Glatzel tauchte nach einer Muheim-Flanke völlig frei am Fünfer auf und traf zum 2:1 (71.).

Es war der Auftakt zu einem wahren Sturmlauf der Hamburger, der schließlich in der 80. Minute im Ausgleich mündete. Kiel ließ Bakery Jatta viel zu viel Raum. Bei seiner Hereingabe war Glatzel einen Schritt eher am Ball als Keeper Timon Weiner und schon stand es 2:2.

Die Partie drohte nun zu kippen. Doch die Störche schlugen zurück. Arp eroberte den Ball und steckte auf den gerade erst eingewechselten Ex-HSV-er Finn Porath durch, der die Kugel mit 127 km/h in die Maschen schweißte. Was für eine irre Partie!

Am Ende warfen die Gäste alles nach vorne und kassierten durch Jonas Sterner sogar noch das 2:4. Durch die Niederlage verpasste die Walter-Elf den punktemäßigen Anschluss an Tabellenführer FC St. Pauli herzustellen. Holstein rückte durch den Sieg auf einen Zähler an die Hamburger heran.

Nach der Länderspielpause empfängt der HSV am Freitagabend (24. November, 18.30 Uhr) Eintracht Braunschweig, die Kieler reisen zwei Tage später zum 1. FC Kaiserslautern.