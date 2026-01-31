HSV treibt Umbruch weiter voran: Duo muss gehen
Hamburg - Und weiter geht's! Der HSV treibt seinen Personal-Umbruch weiter voran. Nach Silvan Hefti (28) müssen auch Guilherme Ramos (28) und Emir Sahiti (27) den Verein verlassen.
Abwehrspieler Ramos zeiht es zum chinesischen Erstligisten Beijing Guoan, wie die Rothosen am Samstag mitteilten. Der Portugiese war im Sommer 2023 zu den Rothosen gewechselt und hatte seitdem 36 Pflichtspiele bestritten.
"Gui ist ein vorbildlicher Profi, der sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und vom ersten Tag an vollen Einsatz mit der Raute auf der Brust gezeigt hat (...). Für seine sportliche Perspektive hat sich nun eine Möglichkeit ergeben, bei der wir ihm keine Steine in den Weg legen", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).
Ramos selbst betonte: "Es war mir eine große Ehre, einen Club mit einer so großen Geschichte wie den HSV zu vertreten. Die Raute tragen und Teil dieser Reise sein zu dürfen, ist etwas, das ich immer wertschätzen werde. Der Weg war nicht immer einfach, aber ich gehe mit unvergesslichen Erinnerungen, Freundschaften fürs Leben und dem Wissen, dass ich in jedem Moment alles gegeben habe."
Im Zuge von Ramos' Abschied wird Nachwuchstalent Shafiq Nandja (19) zukünftig noch näher an die Profi-Mannschaft heranrücken.
HSV: Emir Sahiti wechselt auf Leihbasis zu Europa-League-Teilnehmer Tel Aviv
Auch für Emir Sahiti (27) heißt es Abschied nehmen: Der Kosovare wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum israelischen Europa-League-Teilnehmer Maccabi Tel Aviv.
Sportdirektor Costa verdeutlichte: "Emir hat in der bisherigen Saison nicht die Spielzeit erhalten, die er sich gewünscht hat, deswegen ist eine Leihe eine sinnvolle Lösung für alle Seiten. Emir ist ein beliebter Charakter innerhalb der Mannschaft und hat sich trotz seiner sportlichen Situation jeden Tag vorbildlich verhalten. Er hat seinen Anteil daran, dass wir in der Bundesliga spielen."
Der 27-Jährige war im August 2024 nach Hamburg gewechselt und hatte seitdem 26 Pflichtspiele absolviert. In der vergangenen Aufstiegssaison spielte er noch eine deutlich größere Rolle als zuletzt.
"Ich bin sehr dankbar für die bisherige Zeit beim HSV. Vor allem die vergangene Saison mit dem Aufstieg war ein Highlight für mich. Nun freue ich mich auf die neue Chance bei Maccabi Tel Aviv. Ich wünsche dem HSV nur das Beste für den Rest der Saison und dass der Verein den Klassenerhalt in der Bundesliga schafft", bekräftigter er.
