HSV treibt Umbruch weiter voran: Duo muss gehen

Hamburg - Und weiter geht's! Der HSV treibt seinen Personal-Umbruch weiter voran. Nach Silvan Hefti (28) müssen auch Guilherme Ramos (28) und Emir Sahiti (27) den Verein verlassen.

Guilherme Ramos (28) wechselt vom HSV zum chinesischen Erstligisten Beijing Guoan. © WITTERS

Abwehrspieler Ramos zeiht es zum chinesischen Erstligisten Beijing Guoan, wie die Rothosen am Samstag mitteilten. Der Portugiese war im Sommer 2023 zu den Rothosen gewechselt und hatte seitdem 36 Pflichtspiele bestritten.

"Gui ist ein vorbildlicher Profi, der sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und vom ersten Tag an vollen Einsatz mit der Raute auf der Brust gezeigt hat (...). Für seine sportliche Perspektive hat sich nun eine Möglichkeit ergeben, bei der wir ihm keine Steine in den Weg legen", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41).

Ramos selbst betonte: "Es war mir eine große Ehre, einen Club mit einer so großen Geschichte wie den HSV zu vertreten. Die Raute tragen und Teil dieser Reise sein zu dürfen, ist etwas, das ich immer wertschätzen werde. Der Weg war nicht immer einfach, aber ich gehe mit unvergesslichen Erinnerungen, Freundschaften fürs Leben und dem Wissen, dass ich in jedem Moment alles gegeben habe."

Im Zuge von Ramos' Abschied wird Nachwuchstalent Shafiq Nandja (19) zukünftig noch näher an die Profi-Mannschaft heranrücken.