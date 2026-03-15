Fábio Vieira verzaubert den HSV - und spricht über seine Zukunft

Hamburg - Er sorgt für die magischen Momente: Mit seinem Außenrist-Heber zur zwischenzeitlichen Führung gegen den 1. FC Köln verzauberte Edeltechniker Fábio Vieira (25) den gesamten HSV .

Fábio Vieira (25) sorgte gegen Köln einmal mehr für die magischen Momente im HSV-Spiel. © WITTERS

"Das ist Fußball. Ein wunderschönes Tor, traumhaft. Fábio ist nicht der schnellste, aber er braucht nicht so viele Kontakte", kommentierte Chefcoach Merlin Polzin (35) nach Abpfiff die herausragende Aktion des Portugiesen in der 39. Minute.

Vieira selbst verdeutlichte am "Sky"-Mikrofon, dass der Treffer vermutlich zu den Top 3 der schönsten Tore seiner Karriere zähle. "Ich bin sehr glücklich darüber", betonte der Linksfuß.

Über die Szene selbst sagte der 25-Jährige: "Sobald ich Augenkontakt mit Willi [Vorlagengeber Mikelbrencis, Anm. d. Red.] aufgenommen hatte, wusste ich, wohin er den Ball spielen würde. Ich hatte zudem gesehen, dass der Keeper etwas weit vor dem Tor steht."

Was folgte, war eine technische Meisterleistung, die laut "Sky"-Experte Lothar Matthäus (64) allein schon das Eintrittsgeld der Zuschauer wert gewesen sein. "Das war Weltklasse", musste auch Köln-Trainer Lukas Kwasniok (44) anerkennen.