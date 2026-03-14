Kurioser Pk-Moment: Köln-Trainer Kwasniok applaudiert für HSV-Coach Polzin

Hamburg - Das sieht man auch nicht alle Tage: Die Pressekonferenz nach dem Topspiel-Remis zwischen dem HSV und dem 1. FC Köln war schon fast vorbei, als es zu einem kuriosen Moment kam.

Verstehen sich bestens: HSV-Coach Merlin Polzin (35, l.) und Köln-Trainer Lukas Kwasniok (44). © WITTERS

Ein Journalist hatte Rothosen-Trainer Merlin Polzin (35) gefragt, ob dieser nach seinem 50. Spiel als Chefcoach denn "ein Kaltgetränk" zu sich nehmen wolle. Der Aufstiegscoach wollte gerade antworten, als ihm Gegenüber Lukas Kwasniok (44) ins Wort fiel.

"Wir können doch alle mal für Merlin applaudieren", forderte der 44-Jährige, ehe er tatsächlich zu einem kurzen Applaus ansetzte und damit für Lacher sorgte. "Man kann eine Pk ja auch mal anders gestalten", so der Effzeh-Trainer schmunzelnd.

Fertig war Kwasniok damit aber noch nicht, er fügte noch hinzu: "50 Spiele bei einem Traditionsverein, das schafft auch nicht jeder." Damit bewies der Coach durchaus Selbstironie, wackelt sein Stuhl in Köln derzeit doch gewaltig - Ausgang offen.

Polzin musste angesichts des kuriosen Moments einen kurzen Augenblick grinsen, ehe er das Unentschieden der beiden Aufsteiger als "leistungsgerecht" beschrieb. "Es war nicht unser bestes Spiel, aber am Ende musst du in dieser Saisonphase die Punkte mitnehmen", verdeutlichte er.