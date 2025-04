HSV verkündet Dompé-Hammer vor Anpfiff gegen den KSC

Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (29) hat seinen auslaufenden Vertrag beim HSV verlängert. © WITTERS

Kurz bevor die Mannschaft sich nach dem Aufwärmen wieder in die Kabinen begab, wurde auf den beiden großen Leinwänden ein kurzes Video mit Highlights des Franzosen eingespielt. Am Ende wurde verkündet: "Jean-Luc bleibt!" - und die Heimfans rasteten aus.

"Jean-Luc kann Spiele entscheiden, ob durch seine Dribblings, Flanken oder Abschlüsse. Seine besonderen Qualitäten im letzten Drittel zeigt er immer wieder. Jean-Luc übernimmt Verantwortung und genießt das Vertrauen der Mannschaft. Auch durch die sehr gute Verbindung zum Trainerteam um Merlin Polzin und Loic Fave hat er seine Effektivität in den vergangenen Monaten noch einmal gesteigert", erklärte Sportdirektor Claus Costa (40) in einer Mitteilung.



Vorstand Stefan Kuntz (62) ergänzte: "Jean-Luc geht in erster Linie für alle sichtbar mit seiner Leistung auf dem Platz voran und zeigt sich - besonders im letzten Halbjahr - auch verbessert in der Defensivarbeit. Vor allem ist er sich aber auch seiner Bedeutung in der Kabine bewusst geworden, ist hier gereift, hilft jungen Spielern bei der Integration. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, stets den Schalk im Nacken und ist längst ein Herzstück unseres Teams."

Der Franzose selbst erklärte: "Ich will weiterhin den Menschen, die es mit unseren Farben halten, viel Freude bereiten, mit Leistung vorangehen und dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen. Der HSV ist mittlerweile der Verein, für den ich die längste Zeit gespielt habe. Das zeigt auch, wie sehr mir die Mannschaft, der Verein und die Fans ans Herz gewachsen sind."