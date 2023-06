HSV verleiht Nachwuchskraft Beleme wie erwartet an den FC Ingolstadt

Hamburg/Ingolstadt - Das hatte sich angedeutet! Der Hamburger SV verleiht Talent Daouda Beleme (22) an Drittligist FC Ingolstadt.

Daouda Beleme (22) verlässt den HSV und wechselt per Leihe bis zum Saisonende zu Drittligist FC Ingolstadt. © IMAGO / Michael Schwarz

Wie die Schanzer am Mittwoch bekannt gaben, wechselt der Nachwuchsspieler bis zum Saisonende in den Volkspark.

Beleme hat in der abgelaufenen Saison bei der U23 der Rothosen für Furore gesorgt. In 28 Partien war er an 22 Toren beteiligt (17 Treffer, fünf Vorlagen).

Erst kürzlich hatte der gebürtige Hamburger seinen Vertrag beim HSV verlängert, allerdings mit Aussicht auf ein Leihgeschäft. "Um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen, ist es wichtig, dass Daouda viel Spielzeit bekommt", hatte der Direktor Profifußball Claus Costa (39) dazu erklärt, "aus diesem Grund streben wir für die kommende Saison gemeinsam eine Leihe an."

In Ingolstadt freut sich Beleme nun auf eine neue Herausforderung. "Nach den angenehmen Gesprächen mit den sportlich Verantwortlichen bin ich mir sicher, dass ich mich fernab meiner Geburtsstadt Hamburg im Verein und der Stadt sehr schnell wohlfühlen werde. Ich freue mich darauf, beim FCI wertvolle Spielpraxis auf professionellem Niveau zu sammeln und mein Können zeigen zu dürfen."