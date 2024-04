HSV verliert VAR-Krimi gegen Holstein Kiel und muss Aufstieg abhaken

Folgerichtig gab es gute Chancen auf beiden Seiten, so richtig gefährlich wurde es aber eher selten. Die größte Möglichkeit vergab Robert Glatzel bis einem Schuss aus der Drehung in der 45. Minute.

Es dauerte nur 120 Sekunden, bis die Hausherren das erste Mal so richtig durchatmen mussten: Ein abgefälschter Ball von Ex-HSVer Finn Porath klatschte an den linken Außenpfosten und von da ins Seitenaus.

Im zweiten Abschnitt wurde der Zweitliga-Kracher immer hitziger. Kiel musste die Partie mit zehn Spielern zu Ende bringen. © Marcus Brandt/dpa

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Gastgeber: Mit einem wahren Powerplay schnürten sie die Störche in deren Strafraum ein. Eine Mega-Doppelchance von Glatzel und Ex-Kieler Jonas Meffert konnte der Spitzenreiter nur mit Mühe und Not entschärfen (53).

Doch auch die Gäste blieben gefährlich - und gingen in Führung! Im Anschluss an eine Ecke traf Tom Rothe für Holstein. HSV-Keeper Matheo Raab beschwerte sich vehement, da er von Marko Ivezic zuvor gehalten worden war. Stegemann schaute sich auch diese Szene nach Hinweis des VAR an, doch der Treffer blieb bestehen (59.).

Anschließend wurde die Partie immer hitziger - und bekam in der 73. Minute noch einmal einen ganz anderen Anstrich: Ex-HSVer Lewis Holtby sah nach zwei Fouls innerhalb von 60 Sekunden Gelb-Rot!

In der Schlussphase warfen die Rothosen in Überzahl noch einmal alles nach vorn, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. So blieb es beim 0:1-Erfolg der Störche, die die Tabellenführung festigten, während sich der HSV langsam aber sicher mit einem siebten Jahr in der 2. Bundesliga anfreunden muss.