HSV vor Mega-Coup beim BVB: Dortmund macht den Anschluss!

Der HSV führt dank einer starken Leistung nach rund 75 Minuten mit 2:1 bei Borussia Dortmund. Der BVB verschoss unter anderem einen Elfmeter.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Dortmund - Riesenüberraschung im Signal Iduna Park? Der HSV führt dank einer bärenstarken Leistung nach rund 75 Minuten mit 2:1 bei Borussia Dortmund. Der BVB leistete sich mehrere haarsträubende Ballverluste und verschoss einen Elfmeter.

Grenzenloser Jubel bei den HSV-Profis: Die Hanseaten entschieden die erste Hälfte gegen den BVB mit 2:0 für sich. © Bernd Thissen/dpa Zunächst ließ sich Daniel Svensson in der 19. Minute den Ball von William Mikelbrencis abluchsen. Der Franzose bediente im Zentrum Philip Otele, der Gregor Kobel aus kurzer Distanz überwinden konnte - 1:0. In der 38. Minute war es schließlich Felix Nmecha, der vor dem eigenen Strafraum die Kugel vertändelte. Fábio Vieira schaltete blitzschnell und steckte auf Albert Sambi Lokonga durch, der eiskalt blieb und das Leder zum 2:0 unter die Latte setzte. Der BVB hatte sogar noch Glück, dass die Hamburger durch Ransford Königsdörffer eine weitere dicke Chance liegen ließen (24.). Zudem wurde ein Tor der Rothosen wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen (25.).

BVB-Profi Felix Nmecha (2.v.r.) hält sich nach seinem verschossenen Elfmeter den Kopf, während die HSV-Profis jubeln. © WITTERS

Die Borussen hatten ihrerseits durch Maximilian Beier eine Riesenchance (7.), zudem traf Nico Schlotterbeck per Kopf die Latte (36.). Kurz vor der Pause schoss Nmecha einen Foulelfmeter dann auch noch am Kasten vorbei (45.).

Ramy Bensebaini bringt den BVB vom Punkt zurück ins Spiel

Nach dem Wiederanpfiff war den Hausherren sofort anzumerken, dass sie die erste Hälfte vergessen machen wollten. Nmecha hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am überragend parierenden Daniel Heuer Fernandes (49.). Von den Gästen kam in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts offensiv wenig bis gar nichts, die Elf von Merlin Polzin konzentrierte sich voll auf die Defensive - unter Zugzwang war aber schließlich auch der BVB. Ein Schuss von Fábio Silva ging knapp drüber (66.). In der 72. Minute war es schließlich so weit: Nach einem klaren Foul von Mikelbrencis an Beier entschiede Referee Matthias Jöllenbeck nach Ansicht der TV-Bilder völlig zu Recht erneut auf Elfmeter. Dieses Mal übernahm Ramy Bensebaini und verwandelte sicher - 1:2! TAG24 bleibt für Euch am Ball! Erstmeldung: 19.24 Uhr. Aktualisiert: 19.58 Uhr