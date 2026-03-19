HSV-Coach Polzin äußert sich zur Causa Glatzel: "Hat sich bewusst dazu entschieden"

Hamburg - Diese Pressekonferenz war mit Spannung erwartet worden: Nach den brisanten Aussagen von Stürmer Robert Glatzel (32) unter der Woche hat HSV -Coach Merlin Polzin (35) am Donnerstag Stellung bezogen.

HSV-Coach Merlin Polzin (35, r.) und Stürmer Robert Glatzel (32) kennen sich schon lange. Unter der Woche mussten sie ein ernstes Gespräch führen. (Archivfoto) © WITTERS

Der Aufstiegstrainer betonte zunächst: "Ich glaube, dass die Meinung, die Bobby hat, jedem Spieler zusteht und es für mich oder für uns als Trainerteam auch nichts Neues ist, dass Spieler, die unzufrieden sind über Einsatzzeiten oder ihre Rolle, das auch kundtun. Das ist völlig legitim."

Glatzel hatte sich gegenüber der "Hamburger Morgenpost" über seine Reservistenrolle beschwert und durchaus deutlich sein Unverständnis über Polzins Entscheidungen geäußert - das Interview hatte er nicht, wie üblich, vom Verein autorisieren lassen.

Genau das war es auch, was Polzin nun scharf kritisierte: "Bobby hat sich bewusst dazu entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen. Das sind Dinge, die nicht mit den Regeln, die wir im Verein haben, oder mit der Haltung auch im Generellen im Einklang sind."

Deshalb habe es ein internes Gespräch gegeben. "Wir haben klare Worte gefunden und besprochen, dass es aus meiner Sicht nicht der richtige Weg ist, sich unabgesprochen auf diese Art und Weise zu äußern", verdeutlichte der 35-Jährige.

Das Team und das große Ziel, den HSV in der Bundesliga zu etablieren, stünden immer im Vordergrund, unterstrich Polzin. Hinter der Sache sei jetzt ein Haken, erklärte der Coach weiter - eine Suspendierung oder Ähnliches für Glatzel sei demnach kein Thema gewesen.