HSV zu Gast beim BVB: Nur eine Sache spricht für den großen Coup

Dortmund - Viel anspruchsvoller wird es im deutschen Fußball nicht: Am Samstag (18.30 Uhr) gastiert der HSV vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park bei Borussia Dortmund . Gelingt den Rothosen eine große Überraschung?

Im Hinspiel knöpfte der HSV dem BVB einen Punkt ab. Vor dem Rückspiel am Samstag spricht allerdings nur eine Sache für einen erneuten Coup der Rothosen. © Christian Charisius/dpa

Neben dem Gastspiel in der Allianz Arena beim FC Bayern München ist die Auswärtspartie beim BVB zweifellos die schwierigste Aufgabe in der Bundesliga - das beweist auch ein Blick auf die Zahlen.

Die Dortmunder holten bärenstarke 32 von 39 möglichen Punkten in ihrem Wohnzimmer, nur der FCB ist noch besser (34). Der BVB ging zu Hause nur einmal als Verlierer vom Platz (gegen Bayern), kein Team kassierte zudem daheim weniger Gegentore (11).

Hinzu kommt, dass die Mannschaft von Trainer Niko Kovač (54, als Spieler von 1999 bis 2001 beim HSV) auch noch erstklassig in Form ist: Mit 22 Zählern aus neun Spielen führen sie die Rückrunden-Tabelle an, selbst der Rekordmeister kann da nicht mithalten.

Für einen Coup der Hamburger spricht also nicht wirklich viel - außer vielleicht, dass die Rothosen in der Rückrunde auswärts noch ungeschlagen sind (zwei Siege, zwei Remis). Das können sonst nur - wer hätte es gedacht - der FC Bayern und der BVB von sich behaupten. Geht die HSV-Serie auch in Dortmund weiter?