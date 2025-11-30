HSV-Wahnsinn in letzter Sekunde! Rothosen schlagen den VfB in Unterzahl

Hamburg - Was für ein irres Ende! Der HSV hat sich mit einem Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit für eine starke Leistung gegen den VfB Stuttgart belohnt und trotz Unterzahl in der Schlussphase mit 2:1 triumphiert.

Kann es selbst kaum fassen: HSV-Stürmer Robert Glatzel meldete sich bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison direkt mit einem Tor zurück. © WITTERS

Bereits in der neunten Minute - die Fans schwiegen aus Protest gegen die geplanten Sicherheitsverschärfungen der Innenministerkonferenz (IMK) noch - schnupperte Robert Glatzel bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison an der Führung. Sein abgefälschter Abschluss klatschte auf die Latte.

Acht Zeigerumdrehungen später ließ der ehemalige Zweitliga-Torschützenkönig den Volkspark aber schließlich beben: Alexander Rössing-Lelesiit ließ im Mittelfeld gleich mehrere Gegenspieler stehen und steckte klasse auf Glatzel durch, der eiskalt unten rechts abschloss - 1:0 (17.).

Die Hamburger belohnten sich damit für einen starken Auftritt, der in der 33. Minute allerdings erheblich getrübt wurde: Der Torschütze und Publikumsliebling humpelte nach einem Pressschlag mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz - wie bitter!

Und der VfB? Vom Europa-League-Teilnehmer, der ordentlich durchrotierte, kam offensiv sehr, sehr wenig. Die Schwaben hatten nicht eine wirklich zwingende Torchance. Entsprechend verdient war die durchaus überraschende Halbzeitführung für die Hausherren.